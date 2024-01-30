Suicide Squad: Kill The Justice League не смогла войти в топ-20 свежего чарта Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Palworld, как и следовало ожидать, продолжает доминировать в рейтинге Steam: игра от Pocket Pair уверенно занимает первую строчку топ-10, уступая Enshrouded и Tekken 8, занимающим второе и третье места соответственно.

Как видите, Like a Dragon: Infinite Wealth поднялась на пять позиций по сравнению с прошлой неделей, что вполне ожидаемо, учитывая, что это был лучший дебют в серии Yakuza в Steam.

С другой стороны, Lethal Company, самая рейтинговая игра в Steam в 2023 году, упала: возглавив рейтинг, игра от Zeekerss начала сдавать позиции и сейчас занимает девятое место.

На 11 месте находятся предзаказы Persona 3 Reload, которая выходит в конце этой недели, а вот другая новинка этой недели, Suicide Squad: Kill The Justice League, даже не смогла пробраться в топ-20. Судя по всему, новая игра от Rocksteady Studios практически никого не заинтересовала.