Suicide Squad: Kill The Justice League не смогла войти в топ-20 свежего чарта Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Palworld, как и следовало ожидать, продолжает доминировать в рейтинге Steam: игра от Pocket Pair уверенно занимает первую строчку топ-10, уступая Enshrouded и Tekken 8, занимающим второе и третье места соответственно.
Как видите, Like a Dragon: Infinite Wealth поднялась на пять позиций по сравнению с прошлой неделей, что вполне ожидаемо, учитывая, что это был лучший дебют в серии Yakuza в Steam.
С другой стороны, Lethal Company, самая рейтинговая игра в Steam в 2023 году, упала: возглавив рейтинг, игра от Zeekerss начала сдавать позиции и сейчас занимает девятое место.
На 11 месте находятся предзаказы Persona 3 Reload, которая выходит в конце этой недели, а вот другая новинка этой недели, Suicide Squad: Kill The Justice League, даже не смогла пробраться в топ-20. Судя по всему, новая игра от Rocksteady Studios практически никого не заинтересовала.
- Palworld
- Enshrouded
- Tekken 8
- Steam Deck
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- EA SPORTS FC 24
- Call of Duty
- Baldur's Gate 3
- Lethal Company
- Monster Hunter: World
Какая неожиданность, а ведь планировалась игра года, не иначе :)
Ее обошла другая онлайн дрочильня мх ворлд, котрая безусловно интереснее
Серьезно? Я хвалю копирку, а мой комент удаляют за это. Жесть, вы тут реально опустились, я не жалею, что свалила отсюда, как и множество адекватных юзеров. Бай, саки-цмоки
Пытаться превратить трешесайтик с копиркой в серьезный ресурс у вас никак не получится, ребят. Отвечаю.
Мертва сразу по прибытии..
Зачем писать отсебятный бред в статье? У игры релиз 2 числа, как она могла никого не заинтересовать даже не выходя в релиз?
Комментатор с будущего?
Игра доступна только владельцам Deluxe
Даже если не заинтересует и на релизе, в топе 4 игры вирусные которые сместили балдургей3.
Так и рождается желтая пресса хе хе
Еще лучше мнение " Игра никого не заинтересовало в ру комьюнити"
Там поиграть в неё без впн вообще нельзя