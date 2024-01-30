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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6 208 оценок

Suicide Squad: Kill The Justice League не смогла войти в топ-20 свежего чарта Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Palworld, как и следовало ожидать, продолжает доминировать в рейтинге Steam: игра от Pocket Pair уверенно занимает первую строчку топ-10, уступая Enshrouded и Tekken 8, занимающим второе и третье места соответственно.

Как видите, Like a Dragon: Infinite Wealth поднялась на пять позиций по сравнению с прошлой неделей, что вполне ожидаемо, учитывая, что это был лучший дебют в серии Yakuza в Steam.

С другой стороны, Lethal Company, самая рейтинговая игра в Steam в 2023 году, упала: возглавив рейтинг, игра от Zeekerss начала сдавать позиции и сейчас занимает девятое место.

На 11 месте находятся предзаказы Persona 3 Reload, которая выходит в конце этой недели, а вот другая новинка этой недели, Suicide Squad: Kill The Justice League, даже не смогла пробраться в топ-20. Судя по всему, новая игра от Rocksteady Studios практически никого не заинтересовала.

  1. Palworld
  2. Enshrouded
  3. Tekken 8
  4. Steam Deck
  5. Like a Dragon: Infinite Wealth
  6. EA SPORTS FC 24
  7. Call of Duty
  8. Baldur's Gate 3
  9. Lethal Company
  10. Monster Hunter: World
10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Floww
новая игра от Rocksteady Studios практически никого не заинтересовала -

Какая неожиданность, а ведь планировалась игра года, не иначе :)

3
evil_capcha

Ее обошла другая онлайн дрочильня мх ворлд, котрая безусловно интереснее

0
Элита Гейминга

Серьезно? Я хвалю копирку, а мой комент удаляют за это. Жесть, вы тут реально опустились, я не жалею, что свалила отсюда, как и множество адекватных юзеров. Бай, саки-цмоки

0
Элита Гейминга

Пытаться превратить трешесайтик с копиркой в серьезный ресурс у вас никак не получится, ребят. Отвечаю.

0
Петр Стрельцов

Мертва сразу по прибытии..

0
Minuano

Зачем писать отсебятный бред в статье? У игры релиз 2 числа, как она могла никого не заинтересовать даже не выходя в релиз?
Комментатор с будущего?
Игра доступна только владельцам Deluxe
Даже если не заинтересует и на релизе, в топе 4 игры вирусные которые сместили балдургей3.
Так и рождается желтая пресса хе хе

0
Minuano

Еще лучше мнение " Игра никого не заинтересовало в ру комьюнити"
Там поиграть в неё без впн вообще нельзя

0