Suicide Squad: Kill the Justice League не выйдет в Epic Games Store до марта

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League был отложен только в одном магазине: Epic Games Store.

Игра дебютирует в Epic Games Store 5 марта 2024 года, сообщил сегодня комьюнити-менеджер WB Games на официальном Discord игры. Для тех, кто оформил предварительный заказ на Suicide Squad: Kill the Justice League на Epic, в сообщении добавляется, что магазин отменит эти предварительные заказы и вернет деньги покупателям напрямую.

Действительно, дата выхода Suicide Squad: Kill the Justice League на странице Epic Games Store теперь значится 5 марта.

Хотя покупатели Epic Games Store получат игру на месяц позже, ее релиз на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Steam намечен на 2 февраля 2024 года, а ранний доступ по-прежнему открыт 30 января.

Suicide Squad: Kill the Justice League несколько раз задерживалась: первоначально она была назначена на 2022 год, а затем перенесена на весну 2023 года. В апреле игра была перенесена с 26 мая 2023 года на текущую февральскую дату.