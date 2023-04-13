Suicide Squad: Kill The Justice League перенесли на февраль 2024 года ©

В прошлом месяце отчет Джейсона Шрайера из Bloomberg показал, что после резкой критики, полученной после последней презентации на PlayStation State of Play, Warner Bros. и Rocksteady приняли решение отложить выпуск Suicide Squad: Kill The Justice League на несколько месяцев. Релиз изначально был запланирован на конец мая, и теперь пришло подтверждение переноса.

В твите, опубликованном на официальном аккаунте игры в Твиттере, Warner Bros. и Rocksteady объявили, что Suicide Squad: Kill The Justice League выйдет 2 февраля 2024 года, спустя почти 10 месяцев после назначенной даты релиза 24 мая. Причины переноса не ясны, но, видимо, это доработка игры, а не изменение каких-то спорных механик.

«Мы приняли трудное, но необходимое решение, чтобы уделить время работе над игрой, чтобы сделать ее максимально качественной для игроков. Мы благодарим наше замечательное сообщество за их постоянную поддержку, терпение и понимание. В ближайшие месяцы мы поделимся дополнительными подробностями об игре и мы с нетерпением ждем встречи с вами в Метрополисе в следующем году», — говорится в заявлении компаний, опубликованном в Twitter.

Suicide Squad: Kill The Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.