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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 536 оценок

Suicide Squad: Kill the Justice League получила неожиданное обновление

butcher69
Новости

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League от Warner Bros. и Rocksteady Studios, несмотря на высокий потенциал, была встречена с неоднозначными отзывами и не оправдала ожиданий. Несмотря на планы прекратить поддержку игры в январе 2025 года, недавно было выпущено обновление 1.024, ставшее неожиданным для фанатов.

Это обновление не принесло значительных изменений, но внесло несколько важных исправлений ошибок и позволило игрокам исследовать большую часть карты Elseworld, а также добавило новое снаряжение.

После неудачи с Suicide Squad: Kill the Justice League, слухи о возвращении Rocksteady к успешной серии Batman Arkham снова стали популярны. Это может стать надеждой для поклонников студии, так как Batman Arkham считается одной из лучших серий в жанре супергеройских игр. Хотя конкретных подтверждений новых проектов от студии нет, фанаты надеются на возвращение к качественным одиночным играм.

Будущее Rocksteady Games остается неопределенным, но игроки все еще ожидают новых приключений в мире DC, будь то с участием Бэтмена или других героев.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Игромэнс


"ставшее неожиданным для фанатов."

Рад за этих 3х ребят.

1
Пользователь ВКонтакте

Мне хватило посмотреть даже не обзоры, а прохождение игры и просто её скипнуть. Это я ещё молчу за убийство бетса. // Алексей Пустовалов

0
Пользователь ВКонтакте

Он не умер.
А даже если бы умер это твоя личная придирка // Voyage Voyage

-1
Пользователь ВКонтакте

Они там про убийство бэтса и остальных героев так "мастерски" переобулись. Спойлерить не буду, но если интересно, то можете погуглить. // Артём Ганник-Атаракс

-1
Freund Benno Пользователь ВКонтакте

Вообще о в первом сезоне было достаточно информации понять что это не те герои. Только вот для этого в игру надо было поиграть что бы понять, а не вонять в интернете.

-1
Пользователь ВКонтакте

Утипути мужика в костюме летучей мыши убили, вот это досада. Просто ещё один факт недотруфанатов, которые никогда комиксы не читали, ну и Готэм кнайту смерть бэтса что-то не помешала стать прибыльной. // Вадим Неизвестный

0
1barac9U7ada7

Это хорошая идея убить супергероя и ждать успеха игре?

0
Freund Benno

Да. Особенно в отряде суицидников, они именно этим обычно занимаются. какаято странная приензия учитывая их похождения

0
ViksOne

Я по скидке покупал, когда не было во что играть, под пиво зашла

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