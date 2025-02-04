Suicide Squad: Kill the Justice League получила неожиданное обновление

Игра Suicide Squad: Kill the Justice League от Warner Bros. и Rocksteady Studios, несмотря на высокий потенциал, была встречена с неоднозначными отзывами и не оправдала ожиданий. Несмотря на планы прекратить поддержку игры в январе 2025 года, недавно было выпущено обновление 1.024, ставшее неожиданным для фанатов.

Это обновление не принесло значительных изменений, но внесло несколько важных исправлений ошибок и позволило игрокам исследовать большую часть карты Elseworld, а также добавило новое снаряжение.

После неудачи с Suicide Squad: Kill the Justice League, слухи о возвращении Rocksteady к успешной серии Batman Arkham снова стали популярны. Это может стать надеждой для поклонников студии, так как Batman Arkham считается одной из лучших серий в жанре супергеройских игр. Хотя конкретных подтверждений новых проектов от студии нет, фанаты надеются на возвращение к качественным одиночным играм.

Будущее Rocksteady Games остается неопределенным, но игроки все еще ожидают новых приключений в мире DC, будь то с участием Бэтмена или других героев.