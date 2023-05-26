Suicide Squad: Kill The Justice League получила возрастной рейтинг от ESRB

Появились рейтинг и краткое изложение ESRB для Suicide Squad: Kill The Justice League. Рейтинговая комиссия ESRB (Entertainment Software Ratings Board) выдала игре рейтинг «M» для взрослых, чего и следовало ожидать.
Это шутер от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль Целевой группы X (Король Акула, Капитан Бумеранг, Харли Квинн, Дэдшот), поскольку они вынуждены остановить Брэйниака и коррумпированную Лигу Справедливости. Когда игроки пересекают разрушенный войной город, они используют пистолеты, пулеметы и атаки ближнего боя для борьбы с врагами (например, инопланетными существами, мутировавшими людьми, супергероями). Сражения динамичны, сопровождаются реалистичной стрельбой, большими взрывами и брызгами крови; несколько атак могут привести к обезглавливанию. Катсцены изображают дополнительные случаи насилия, а также кровь: казненный персонаж (за кадром); голова персонажа взорвалась дистанционно (за кадром), что привело к эффекту брызг крови; сердце персонажа, вырванное из груди (за кадром) и брошенное в другого персонажа; палец персонажа отрезан. В некоторых локациях изображены большие пятна крови и/или трупы, лежащие в лужах крови. В игре слышны слова «f**k», «sh*t» и «shole».
В апреле нынешнего года было объявлено, что Suicide Squad: Kill The Justice League перенесена на 2 февраля 2024 года, чтобы убедиться, что её качество на высоте.
Ещё один провал года намечается, чё там у нас уже было Голлум, редфал а теперь это
Ещё рано судить.
С тем, что имеем в последнее время, будет чудо, если эта игра хоть какие-то ожидания оправдает. Хотя большинство даже не надеяться, что получится что-то годное... Как минимум, тот геймплей, что показывали ранее, не вызвал эффекта "вау"
Рано? Тот вторичный гемплей, что они показали тебя вообще не смутил, куча обещаний, что это не то, что вы думаете, у нас не совсем лутер шутер, у нас же сюжет есть, бла-бла-бла, что-то знакомое- Редфол там, Рыцари готама, не? Чел, уже всем все ясно, той студии, что подарила на трех Бэтманов уже нет, там работают кодеры которым плевать что они делают, подконтрольные пиджакам которые вообще не понимаю что такое игры. Это дерьмо надо давить еще до выхода, что бы другим уроком было.