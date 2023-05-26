Suicide Squad: Kill The Justice League получила возрастной рейтинг от ESRB ©

Появились рейтинг и краткое изложение ESRB для Suicide Squad: Kill The Justice League. Рейтинговая комиссия ESRB (Entertainment Software Ratings Board) выдала игре рейтинг «M» для взрослых, чего и следовало ожидать.

Это шутер от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль Целевой группы X (Король Акула, Капитан Бумеранг, Харли Квинн, Дэдшот), поскольку они вынуждены остановить Брэйниака и коррумпированную Лигу Справедливости. Когда игроки пересекают разрушенный войной город, они используют пистолеты, пулеметы и атаки ближнего боя для борьбы с врагами (например, инопланетными существами, мутировавшими людьми, супергероями). Сражения динамичны, сопровождаются реалистичной стрельбой, большими взрывами и брызгами крови; несколько атак могут привести к обезглавливанию. Катсцены изображают дополнительные случаи насилия, а также кровь: казненный персонаж (за кадром); голова персонажа взорвалась дистанционно (за кадром), что привело к эффекту брызг крови; сердце персонажа, вырванное из груди (за кадром) и брошенное в другого персонажа; палец персонажа отрезан. В некоторых локациях изображены большие пятна крови и/или трупы, лежащие в лужах крови. В игре слышны слова «f**k», «sh*t» и «shole».

В апреле нынешнего года было объявлено, что Suicide Squad: Kill The Justice League перенесена на 2 февраля 2024 года, чтобы убедиться, что её качество на высоте.