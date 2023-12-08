Suicide Squad: Kill the Justice League получит офлайн-режим после запуска

По словам Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League получит автономный режим после запуска. При запуске игры для игры потребуется онлайн-соединение, и это решение вызвало негативную реакцию со стороны игроков.
Теперь на официальном сервере Discord игры Rocksteady заявила, что после запуска в игру можно будет играть в автономном режиме.
«Мы рады подтвердить, что планируем добавить автономный сюжетный режим, который даст игрокам возможность пройти основную кампанию без подключения к Интернету», — говорится в сообщении. «Мы планируем предоставить это обновление в 2024 году и предоставим более подробную информацию, когда она станет доступна».
В Suicide Squad: Kill the Justice League можно играть в одиночку или в кооперативном онлайн-режиме с участием до четырех игроков. Игра будет поддерживать полную кроссплатформенную игру и кросс-прогресс.
После нескольких задержек дата выхода Suicide Squad: Kill the Justice League назначена на 2 февраля 2024 года.
Несколько дней назад хотел сыграть во что то свежее по комиксам. Посмотрел 2 последних марвел что то там. Гатдемит играть не в чего оказалось.
Сюжета с раскрытием героев нет, одна попса для детей. Еще и багованые кек ой.
На суицид рассчитывать не приходится, хотя иногда хочется, если вы понимаете о чем я.
Поэтому ждем когда кто нибудь решит выпустить адекватную игру хотя бы уровня ведьмака 3 по повествованию и глубине сюжета.
Стражи галактики вроде ниче такие прошёл с удовольствием. Остальное согласен шлак.
Да, если важет именно сюжет, а аркхемы уже пройдены, тоже могу посоветовать стражей галактики
Да я посмотрел стражей галактики. Вроде нет прям претензий, но не знаю. Как то прям это ну что ли это там и сям. Сформированного мнения нет, но по обзору не захотелось прям купить и играть.
Там хорошо раскрываются персонажи и лор, чаще всего это даже с сюжетом не связано, громадная доля лора вываливается, когда ты находишь на миссии какой-то коллекционный предмет, связанный с прошлым одного из персонажей, и потом на корабле можешь с ним его обсудить. Основная фишка в том, что персонажи без остановки болтают, пока ты продвигаешься по уровням. Я старался залазить во все места, чтобы находить побольше расходников, и, не смотря на то, что я так тщательно обшаривал локации, пока персонажи разговаривали, диалоги у меня ни разу не повторялись. Не сказал бы, что история там какая-то невероятная, но проходить её было неожиданно приятно. Кстати, можешь ещё теллтейловские игрушки по бэтмену и стражам галактики заценить, если ещё не сделал этого.