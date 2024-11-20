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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 484 оценки

Suicide Squad: Kill The Justice League установила антирекорд - Deluxe-издание подешевело на 95%

Lunersun
Новости

В Epic Games Store сейчас продают Suicide Squad: Kill The Justice League почти даром — всего за 4 доллара. И это Deluxe-издание, которое на старте в феврале стоило целых 100 долларов. Скидка в 95% действует до 3 декабря, да и распространяется только на расширенную версию с косметикой и боевым пропуском. Обычное издание как стоило 45 долларов, так и стоит.

Конечно, такое резкое падение цены неслучайно. Новая игра от создателей Batman: Arkham не зашла ни критикам, ни игрокам, да и денег принесла куда меньше ожидаемого. Правда, серверы Suicide Squad всё равно продолжат работать, но нового контента не будет — выпустят только те сезоны, что уже обещали.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Господин Никто

за 4 бакса я лучше пиццы поем

12
Темный-Властелин

или две шавухи

3
LexxSentano

это так там Джокер выглядит??... ляяя..... слов нет цензурных

6
Magnusss

он самый :)

0
JKarter

Та же реакция: нет слов, одна нецензурщина.

0
Антон Патриарх Логвинов

Всё ещё дорого, буду ждать 99% чтобы все равно не покупать.

5
nikvik jm

И за бесплатно не возьмут.

3
hamshut

Т.е. без серверов в игру будет не вариант играть, если их отключат? Тут вообще есть сингл полноценный? Просто даже не знаю, может за 4 бакса то взять?)

2
barabear

Оффлайн режима нету до сих нету, хотя обещали сделать...

2
Lucrise

И без впн не поиграешь тк ошибка в главном меню.

1
Leonardus

Все еще слишком дорого для такой повесточной игры

2
bohdan2015

Эпик презирается:D Терь ждём когда перенесут скидку в стим) хотя толку если даже поддержки GFN нету(

1
Спектр Зис

ДЖОКУШКА ЛОВУШКЕРА!

0
Темный-Властелин

ткните когда бует 195% мне должны доплачивать за то, что бы я добавлял такое к себе в библиотеку

0
MNM 1985

Ну и Джокер ))) похож на педика

-1
Абдула Ибн Ебн Еб

Так он и есть гомогей.

0