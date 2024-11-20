Suicide Squad: Kill The Justice League установила антирекорд - Deluxe-издание подешевело на 95%

В Epic Games Store сейчас продают Suicide Squad: Kill The Justice League почти даром — всего за 4 доллара. И это Deluxe-издание, которое на старте в феврале стоило целых 100 долларов. Скидка в 95% действует до 3 декабря, да и распространяется только на расширенную версию с косметикой и боевым пропуском. Обычное издание как стоило 45 долларов, так и стоит.

Конечно, такое резкое падение цены неслучайно. Новая игра от создателей Batman: Arkham не зашла ни критикам, ни игрокам, да и денег принесла куда меньше ожидаемого. Правда, серверы Suicide Squad всё равно продолжат работать, но нового контента не будет — выпустят только те сезоны, что уже обещали.