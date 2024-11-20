Suicide Squad: Kill The Justice League установила антирекорд - Deluxe-издание подешевело на 95%

В Epic Games Store сейчас продают Suicide Squad: Kill The Justice League почти даром — всего за 4 доллара. И это Deluxe-издание, которое на старте в феврале стоило целых 100 долларов. Скидка в 95% действует до 3 декабря, да и распространяется только на расширенную версию с косметикой и боевым пропуском. Обычное издание как стоило 45 долларов, так и стоит.
Конечно, такое резкое падение цены неслучайно. Новая игра от создателей Batman: Arkham не зашла ни критикам, ни игрокам, да и денег принесла куда меньше ожидаемого. Правда, серверы Suicide Squad всё равно продолжат работать, но нового контента не будет — выпустят только те сезоны, что уже обещали.
за 4 бакса я лучше пиццы поем
или две шавухи
это так там Джокер выглядит??... ляяя..... слов нет цензурных
он самый :)
Та же реакция: нет слов, одна нецензурщина.
Всё ещё дорого, буду ждать 99% чтобы все равно не покупать.
И за бесплатно не возьмут.
Т.е. без серверов в игру будет не вариант играть, если их отключат? Тут вообще есть сингл полноценный? Просто даже не знаю, может за 4 бакса то взять?)
Оффлайн режима нету до сих нету, хотя обещали сделать...
И без впн не поиграешь тк ошибка в главном меню.
Все еще слишком дорого для такой повесточной игры
Эпик презирается:D Терь ждём когда перенесут скидку в стим) хотя толку если даже поддержки GFN нету(
ДЖОКУШКА ЛОВУШКЕРА!
ткните когда бует 195% мне должны доплачивать за то, что бы я добавлял такое к себе в библиотеку
Ну и Джокер ))) похож на педика
Так он и есть гомогей.