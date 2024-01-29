Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в раннем доступе, но сервера мгновенно были отключены для обслуживания

Suicide Squad: Kill the Justice League стала доступна в Новой Зеландии чуть более часа назад благодаря раннему доступу для владельцев Deluxe Edition, но начало у шутера не самое лучшее. Разработчику Rocksteady Studios пришлось отключить серверы, чтобы провести необходимое техническое обслуживание.

В своем Twitter разработчик подтвердил, что некоторые игроки столкнулись с ошибкой, которая показывает финал сюжета при первом входе в игру. Пока Rocksteady разбирается с проблемой, серверы для Suicide Squad: Kill the Justice League будут отключены "на несколько часов", что сделает игру неиграбельной до тех пор, пока они не будут восстановлены.

Чтобы решить эту проблему, мы проведём техническое обслуживание серверов. В это время игра будет недоступна. Мы ожидаем, что процесс займет несколько часов, а дополнительные детали объявим после появления подробностей.

Многие (по понятным причинам) отметят, что это не было бы проблемой, если бы в игре был оффлайн-режим. К счастью, такой режим уже появится в будущем, но пока не сообщается, когда он будет доступен, кроме 2024 года.

Более того, судя по первым трансляциям русскоязычных пользователей, игру не получится запустить без подключения VPN (по крайней мере, на PS5) — подобное раннее происходило и с Mortal Kombat 1.

Suicide Squad: Kill the Justice League станет доступна для владельцев Deluxe Edition по всему миру 30 января, в полночь по местному времени. Для владельцев обычных изданий на PS5, Xbox Series X/S и PC игра выйдет 2 февраля.