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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6 205 оценок

Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в раннем доступе, но сервера мгновенно были отключены для обслуживания

butcher69
Новости

Suicide Squad: Kill the Justice League стала доступна в Новой Зеландии чуть более часа назад благодаря раннему доступу для владельцев Deluxe Edition, но начало у шутера не самое лучшее. Разработчику Rocksteady Studios пришлось отключить серверы, чтобы провести необходимое техническое обслуживание.

В своем Twitter разработчик подтвердил, что некоторые игроки столкнулись с ошибкой, которая показывает финал сюжета при первом входе в игру. Пока Rocksteady разбирается с проблемой, серверы для Suicide Squad: Kill the Justice League будут отключены "на несколько часов", что сделает игру неиграбельной до тех пор, пока они не будут восстановлены.

Чтобы решить эту проблему, мы проведём техническое обслуживание серверов. В это время игра будет недоступна. Мы ожидаем, что процесс займет несколько часов, а дополнительные детали объявим после появления подробностей.

Многие (по понятным причинам) отметят, что это не было бы проблемой, если бы в игре был оффлайн-режим. К счастью, такой режим уже появится в будущем, но пока не сообщается, когда он будет доступен, кроме 2024 года.

Более того, судя по первым трансляциям русскоязычных пользователей, игру не получится запустить без подключения VPN (по крайней мере, на PS5) — подобное раннее происходило и с Mortal Kombat 1.

Suicide Squad: Kill the Justice League станет доступна для владельцев Deluxe Edition по всему миру 30 января, в полночь по местному времени. Для владельцев обычных изданий на PS5, Xbox Series X/S и PC игра выйдет 2 февраля.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
akela280
В своем Twitter разработчик подтвердил, что некоторые игроки столкнулись с ошибкой, которая показывает финал сюжета при первом входе в игру.

Реально уважают время игроков, не наврали)

19
agula98
но сервера мгновенно были отключены

Будем надеяться, что уже навсегда

16
SEAL-KillerXXL

"некоторые игроки столкнулись с ошибкой, которая показывает финал сюжета при первом входе в игру." - пройдено, оформляйте рефанд пока не поздно, глупцы!

8
bohdan2015

- которая показывает финал сюжета при первом входе в игру.

как хорошо, что этого достаточно для наслаждения игрой:D

7
yrroodd

Да да,финальная катсцена вместо вступительной. Жадный разработчик вовсе не пытается скрыть на сколько качественную игору они сделали,чтобы поменьше народу зарефандило.

5
Евгений Кондратенко

Пресс копии до релиза никому не дали, Denuvo поставили, постоянное интернет подключение требуется. Это просто какое то комбо заявки на "успех")))

5
РикоЧико

Бедная Рокстеди. Заставили какой-то шлак делать, который 10 лет родить не могут.

3
Евгений Кондратенко

Так там вначале замахнулись на игру-сервис, а потом спешно начали отнекиваться и переносить. Сейчас это чудо позиционируют как сингл игру с онлайн коопом. Вот только даже для сингла нужно постоянное интернет подключение. Даже не знаю почему же так сделано)))

1
Ruslan Бригадир

это не заставили это называется работайте

0
6363

Что мертво, умереть не может.

3
jax baron

Короче всем кто бояться спойлеров- надо вызывать скорую.

1
Zlobin_Evgeny

и снова мы были не готовы, когда уже научатся норм тестировать перед запуском

1
Usurper

Блин, я ожидал, что игра начнет обсираться только завтра. )

0
kotasha

Увы но игра похоже не стоит внимания опять сервис, разрабы как могут переносят запуск игры, возможно кого то ждёт сокращения.

0