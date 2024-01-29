Suicide Squad: Kill the Justice League вышла в раннем доступе, но сервера мгновенно были отключены для обслуживания

Suicide Squad: Kill the Justice League стала доступна в Новой Зеландии чуть более часа назад благодаря раннему доступу для владельцев Deluxe Edition, но начало у шутера не самое лучшее. Разработчику Rocksteady Studios пришлось отключить серверы, чтобы провести необходимое техническое обслуживание.
В своем Twitter разработчик подтвердил, что некоторые игроки столкнулись с ошибкой, которая показывает финал сюжета при первом входе в игру. Пока Rocksteady разбирается с проблемой, серверы для Suicide Squad: Kill the Justice League будут отключены "на несколько часов", что сделает игру неиграбельной до тех пор, пока они не будут восстановлены.
Чтобы решить эту проблему, мы проведём техническое обслуживание серверов. В это время игра будет недоступна. Мы ожидаем, что процесс займет несколько часов, а дополнительные детали объявим после появления подробностей.
Многие (по понятным причинам) отметят, что это не было бы проблемой, если бы в игре был оффлайн-режим. К счастью, такой режим уже появится в будущем, но пока не сообщается, когда он будет доступен, кроме 2024 года.
Более того, судя по первым трансляциям русскоязычных пользователей, игру не получится запустить без подключения VPN (по крайней мере, на PS5) — подобное раннее происходило и с Mortal Kombat 1.
Suicide Squad: Kill the Justice League станет доступна для владельцев Deluxe Edition по всему миру 30 января, в полночь по местному времени. Для владельцев обычных изданий на PS5, Xbox Series X/S и PC игра выйдет 2 февраля.
Реально уважают время игроков, не наврали)
Будем надеяться, что уже навсегда
"некоторые игроки столкнулись с ошибкой, которая показывает финал сюжета при первом входе в игру." - пройдено, оформляйте рефанд пока не поздно, глупцы!
- которая показывает финал сюжета при первом входе в игру.
как хорошо, что этого достаточно для наслаждения игрой:D
Да да,финальная катсцена вместо вступительной. Жадный разработчик вовсе не пытается скрыть на сколько качественную игору они сделали,чтобы поменьше народу зарефандило.
Пресс копии до релиза никому не дали, Denuvo поставили, постоянное интернет подключение требуется. Это просто какое то комбо заявки на "успех")))
Бедная Рокстеди. Заставили какой-то шлак делать, который 10 лет родить не могут.
Так там вначале замахнулись на игру-сервис, а потом спешно начали отнекиваться и переносить. Сейчас это чудо позиционируют как сингл игру с онлайн коопом. Вот только даже для сингла нужно постоянное интернет подключение. Даже не знаю почему же так сделано)))
это не заставили это называется работайте
Что мертво, умереть не может.
Короче всем кто бояться спойлеров- надо вызывать скорую.
и снова мы были не готовы, когда уже научатся норм тестировать перед запуском
Блин, я ожидал, что игра начнет обсираться только завтра. )
Увы но игра похоже не стоит внимания опять сервис, разрабы как могут переносят запуск игры, возможно кого то ждёт сокращения.