Suicide Squad прольет свет на загадочный финал Batman Arkham Knight

Игра Suicide Squad Kill the Justice League станет неотъемлемой частью повествовательного цикла серии Batman Arkham, хотя нам и предстоит играть за известную группу изгоев DC Comics, но также позволит узнать, что произошло после последнего приключения Брюса Уэйна..

В частности, мы наконец-то узнаем, что произошло на самом деле в настоящей концовке Batman Arkham Knight, которая может быть разблокирована только после прохождения приключения на 100%. Фанаты наверняка помнят, что финал был весьма загадочным и показывал нам совсем другую версию Бэтмена, которую так любят в трилогии.

В интервью ComicBook руководитель проекта Джек Хакетт подтвердил, что Suicide Squad расскажет о той неоднозначной концовке, раз и навсегда объяснив то, что мы увидели в финале Batman Arkham Knight:

Да, вы узнаете. Есть несколько способов объяснить, что произошло за пять лет между Batman Arkham Knight и Kill the Justice League.



Будет большая сценка, которая появится в самом начале истории, но которую я не хочу раскрывать, и которая в увлекательной форме объяснит основные моменты произошедшего: как Лига Справедливости собралась вместе, что случилось с Брюсом, с Бэтменом и другие детали. Специально для самых больших поклонников истории DC и Arkham-verse.

По словам Хакетта, во время матчей вы также сможете узнать дополнительную информацию о сюжете, причем не только секреты, которые предстоит раскрыть, но и неожиданные появления персонажей, которых фанаты могут узнать. Поэтому Rocksteady делает все возможное, чтобы Suicide Squad Kill the Justice League была во всех отношениях неким сиквелом Batman Arkham Knight, а потому будет интересно узнать еще несколько деталей об этом финале, чтобы развеять сомнения, которые возникали у фанатов на протяжении многих лет.

Собственно, идея сиквела будет отражена и в самом дизайне игры, который, по словам авторов, максимально вобрал в себя все самые важные аспекты трилогии. В то же времяSuicide Squad Kill the Justice League станет данью уважения Кевину Конрою, историческому голосу Бэтмена, который, к сожалению, покинул нас 11 ноября 2022 года.

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится 2 февраля на PS5, Xbox Series X/S и PC.