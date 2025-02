Suicide Squad так плоха, что даже добавление игры в PS Plus почти ничего не дало

После того как во время январской раздачи PS Plus был большой наплыв желающих заработать трофеи в Suicide Squad Kill The Justice League, выяснилось, что большинство из них все равно забросили игру.

Об этом свидетельствует статистика, полученная Truetrophies от более чем 3,4 миллиона активных аккаунтов PlayStation Network, где подсчитали, сколько пользователей играли в Suicide Squad в начале февраля 2025 года на PS5.

Спустя четыре недели мы наблюдаем уже знакомую картину: Suicide Squad с трудом поддерживает интерес игроков в долгосрочной перспективе. С момента дебюта в PS Plus до прошлой недели (воскресенье, 2 февраля 2025 года) Suicide Squad Kill the Justice League потеряла 58,1% своей аудитории на PS5, поскольку «игра как услуга» быстро наскучила новым владельцам.

По данным Truetrophies, большое падение интереса было зафиксировано и у Need for Speed Hot Pursuit Remastered (47,3 % новых покупателей), однако эта ситуация лишь подтверждает, что Suicide Squad: Kill the Justice League так и не смогла собрать большое количество игроков благодаря PS Plus.

В прошлом месяце Suicide Squad: Kill the Justice League пополнила каталог PlayStation Plus, чем вызвала массу нареканий со стороны геймеров, так как в это же время разработчики свернули поддержку игры. По сути, Sony предложила своим клиентам сервисную игру, в которой нет никакого смысла.