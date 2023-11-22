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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
6.3 160 оценок

Свежий тизер-трейлер Suicide Squad Kill the Justice League посвятили Королю Акул

butcher69
Новости

Геймеры с нетерпением ждут выхода игры Suicide Squad: Kill the Justice League по разным причинам. Кто-то просто хочет насладиться новым приключением DC, кто-то хочет посмотреть, как громко провалится игра. А есть и те, кому не терпится увидеть Короля Акул в действии.

До встречи со знакомым персонажем еще далеко, но, по крайней мере, вы можете посмотреть новый тизер, посвященный этому персонажу. В ролике продолжительностью 40 секунд демонстрируются некоторые особенности игры за Короля Акул. Сильный, но наивный — один из тех, кто действительно может сразиться с Суперменом.

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится 2 февраля 2024 года для PS5, Xbox Series и PC.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
kotasha

От былой Rocksteady ничего не осталось, пусть сами в это играют.

2
naik7

Почитал комменты к видео на ютубе, и "о чудо!" все они только положительные, а каждое 4-8 сообщение на 90% идентично, похоже WB пытается всеми силами убедить всех, что игра будет топ (нет).

2
U1traMagnum

Ага сами себе сидят по комментарию печатают XD люди же тупые думают они схавают) но тут их ждет разочарование.

0
U1traMagnum

Куда скатились Rocksteady? Ну что это за высер? Что готем найт что это чудовище никто играть не будет. Может под пивко пойдет но по серьезному в это нормальный человек в здравом уме не будет играть.

0