Свежий тизер-трейлер Suicide Squad Kill the Justice League посвятили Королю Акул

Геймеры с нетерпением ждут выхода игры Suicide Squad: Kill the Justice League по разным причинам. Кто-то просто хочет насладиться новым приключением DC, кто-то хочет посмотреть, как громко провалится игра. А есть и те, кому не терпится увидеть Короля Акул в действии.
До встречи со знакомым персонажем еще далеко, но, по крайней мере, вы можете посмотреть новый тизер, посвященный этому персонажу. В ролике продолжительностью 40 секунд демонстрируются некоторые особенности игры за Короля Акул. Сильный, но наивный — один из тех, кто действительно может сразиться с Суперменом.
Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League состоится 2 февраля 2024 года для PS5, Xbox Series и PC.
От былой Rocksteady ничего не осталось, пусть сами в это играют.
Почитал комменты к видео на ютубе, и "о чудо!" все они только положительные, а каждое 4-8 сообщение на 90% идентично, похоже WB пытается всеми силами убедить всех, что игра будет топ (нет).
Ага сами себе сидят по комментарию печатают XD люди же тупые думают они схавают) но тут их ждет разочарование.
Куда скатились Rocksteady? Ну что это за высер? Что готем найт что это чудовище никто играть не будет. Может под пивко пойдет но по серьезному в это нормальный человек в здравом уме не будет играть.