Участникам раннего доступа Suicide Squad: Kill the Justice League раздали внутриигровые подарки

Игроки Suicide Squad: Kill the Justice League, пострадавшие от простоя игры из-за ошибки, замеченной разработчиком Rocksteady вскоре после запуска и приведшей к отключению серверов на профилактику, получают компенсацию в виде внутриигровой валюты на сумму $20, сообщает VideoGamesChronicle.

Игра, которая в настоящее время требует подключения к Интернету, вскоре после выхода в ранний доступ стала недоступна для игры в течение нескольких часов, пока Rocksteady работала над устранением вышеупомянутой ошибки. Стоит отметить, что игрокам пришлось приобрести более дорогую цифровую Deluxe-версию, чтобы получить возможность играть в нее с 30 января, за несколько дней до глобального запуска игры 2 февраля.

Игроки, пострадавшие от простоя, получили в награду 2 000 монет LuthorCoins (стоимостью 20 долларов), которые можно потратить во внутриигровом магазине на покупку новых скинов. Стандартные скины в игре стоят около 1 000 LuthorCoins, в то время как более сложные скины с пометкой "Deluxe" или "Legendary" могут стоить от 2 000 LuthorCoins и выше.

Suicide Squad: Kill the Justice League уже доступна для владельцев цифрового Deluxe-издания на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игрокам стандартного издания придется подождать до официального выхода игры 2 февраля.