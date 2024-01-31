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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
5.1 263 оценки

Успех? В раннем доступе Suicide Squad набрала чуть более 7 тысяч одновременных игроков в Steam

butcher69
Новости

Suicide Squad вышла в раннем доступе уже около двух дней назад. Игроки, купившие Deluxe-издание за 100 долларов, получили доступ к игре, и многие даже прошли ее за 9 часов.

В Steam ранний запуск игры оказался весьма разочаровывающим. На этой популярной платформе Suicide Squad набрал чуть более 7 тысяч одновременных игроков.

По данным SteamDB, за первые два дня раннего доступа Suicide Squad не смогла привлечь более 7 152 игроков.

В настоящее время игра заблокирована за дорогим изданием, что, возможно, ограничивает ее потенциальную базу игроков. Все остальные могут приступить к игре Suicide Squad: Kill the Justice League со 2 февраля.

Несмотря на то, что после полноценного релиза шутер-грабитель должен стать более популярным, количество игроков, судя по данным SteamDB, уже падает. На момент написания статьи активны около 3 000 игроков, что является не самым удачным стартом для совершенно нового ААА-релиза по популярной вселенной

Для сравнения, в Gotham Knights количество игроков на старте было втрое больше. Кооперативный спин-офф "Бэтмена" от WB Games Montreal, хотя и подвергся многочисленным критикам, в октябре 2022 года насчитывал около 24 тысяч игроков.

Это количество игроков также значительно ниже, чем в последнем релизе Rocksteady. Пиковое количество одновременных игроков Batman Arkham Knight превысило 27 тысяч на старте, несмотря на ужасное состояние пк-версии в 2015 году.

До полноценного выхода осталось всего несколько дней, и тогда мы узнаем масштаб катастрофы или же увидим триумф неожиданного хита. Стандартное издание Suicide Squad: Kill the Justice League станет доступным 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S

-21
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

А во вот и первый претендент на Разочарование года 2024.

10
da2dy

год только начался, так что разочарований еще будет много.

3
кум кумич

Хз чему тут разочаровываться, на первом геймплейном трейлере все понятно было. Скорее уж - самый ожидаемый провал года

10
UnrealisticGeoffrey

Да от неё и не ждали ничего вроде.

2
Punisher1 кум кумич

Именно

2
Balmont92

В эту игру никто не верил, чтобы в ней разочаровываться.

0
U1traMagnum

Какой успех? Это полный фиаско а не успех. Успех это теккен 8 успех это стрит файтер 6 вот что это успех гляньте на онлайн там и офигеете а тут жалкие 7к которые скоро ливнут пройдя игру)

5
pomer93

ранний доступ же. Хотя тут фиг знает с чем сравнивать, много ли 7к для такого или нет

-1
U1traMagnum pomer93

Ну вот берем к примеру файтинг от той же студии , мортал комбат 1 и пятилетнюю прошлую часть игры. Вот тебе скрины данных по онлайну

МК11 уже не поддерживается но онлайна там больше чем в новинке МК1. Вот то что 7к в стиме сидят люди это через пару дней стихнет и вместо 7к может стать 3 или еще ниже онлайна. Так что успехом я не назвал бы это при этом у вб очень большие проблемы при старте новых проектов.

4
pomer93 U1traMagnum

Ну это пример отдельной франшизы, про ситуацию с МК1 и её "успехами" в курсе)

Посмотрим что будет 2 февраля

0
vanтт U1traMagnum

А может стать больше, и станет, ибо делюкс стоит сотню бачинских, бОльшая часть купивших наверняка взяла стандартное издание и сможет войти в игру лишь послезавтра поздним вечером.

0
кум кумич pomer93

Старфилд, там ранний доступ, если не ошибаюсь, больше сотни тысяч привлек, а игра без онлайна

0
ZackSnyder

7000 Фом решили убедится на своем опыте, что игра мусор....сасое смешное, что рыцари готема выглядят стилистически ближе к рыцарю аркхема, да и по геймплею более компетентная игра.

2
mihmih150klin

7000 стримеров,показывало новинку🤣

2
кум кумич

Между играми 9 лет. Думайте

1
kotasha

Да игра пастген, её хотели выпустить на всём, но потом передумали решив сэкономить деньги на порте и отменили прошлого поколения.

0
Mad_cloud

Не понятно для кого игру сделали

1
Yurkiykot

Для смартфонов

0
Ruslan Бригадир

для здателя не тупи их же деньги

0
jax baron

щяс всё что больше 4000-х тысяч уже успех- разрабам хватает.

0
tvorog8088

Популярность поисковых запросов «Отряд самоубийц возврат средств» подскочила почти на 800 % после старта раннего доступа Suicide Squad: Kill the Justice League.

0
Kenn1y

Да сейчас большая часть в Tekken 8 зависает, плюс не самые популярные персонажи.

0
6363

Я вообще не понимаю на, что они рассчитывали. За, что боролись как говориться.

0
Петр Стрельцов

Кандидат на самую пахучую кучку года, хотя впереди ещё "Skull & Bones" как достойный соперник по пробитию земной коры...

0
Rey4rtRO
Для сравнения, в Gotham Knights количество игроков на старте было втрое больше.

Они умнеют, милорд.

0
bohdan2015

помянем Rocksteady :XD ещё одна компания вступила в онлайновые свистопер***ки вместо того, чтобы делать то, что получалось лучше всего:)

0
Ruslan Бригадир

надо быть клоунами чтоб судит успех по стиме пк версии игре ало

-20
U1traMagnum

Да и не говори) мне кажется для кого то и 3к в стиме был бы успехом ну для старой игры 2015 года 7к это успех но емае карл это игра 2024 года и минимум онлайн там должен быть 25-30к но не жалкие 7к.

1
Samson48

Ало, а по чем судить, по Геймпасу может? ПК самая популярная платформа в мире на данный момент, а Стим самое популярное приложение на нем. Если уж тут такие результаты, то на консолях все примерно так же +-.

3
vanтт U1traMagnum

Ещё раз, игра в раннем доступе, релиз у неё послезавтра, сейчас только предзаказавшие делюкс могут в неё играть. Минимум 7к игроков купили игру за сотку баксов до релиза, только такой вывод сейчас можно сделать

-4
Samson48 vanтт

7к- как раз пресса и стримеры.) Ну посмотрим, что будет на релизе, цифры в любом случае низкие для "ААА" проекта, и не важно какой доступ и разница в цене.

0
кум кумич vanтт

В старфилде под сотню тысяч было в раннем доступе, так что жалкие 7к - это провал. Особенно для игры сервиса

1