Успех? В раннем доступе Suicide Squad набрала чуть более 7 тысяч одновременных игроков в Steam

Suicide Squad вышла в раннем доступе уже около двух дней назад. Игроки, купившие Deluxe-издание за 100 долларов, получили доступ к игре, и многие даже прошли ее за 9 часов.
В Steam ранний запуск игры оказался весьма разочаровывающим. На этой популярной платформе Suicide Squad набрал чуть более 7 тысяч одновременных игроков.
По данным SteamDB, за первые два дня раннего доступа Suicide Squad не смогла привлечь более 7 152 игроков.
В настоящее время игра заблокирована за дорогим изданием, что, возможно, ограничивает ее потенциальную базу игроков. Все остальные могут приступить к игре Suicide Squad: Kill the Justice League со 2 февраля.
Несмотря на то, что после полноценного релиза шутер-грабитель должен стать более популярным, количество игроков, судя по данным SteamDB, уже падает. На момент написания статьи активны около 3 000 игроков, что является не самым удачным стартом для совершенно нового ААА-релиза по популярной вселенной
Для сравнения, в Gotham Knights количество игроков на старте было втрое больше. Кооперативный спин-офф "Бэтмена" от WB Games Montreal, хотя и подвергся многочисленным критикам, в октябре 2022 года насчитывал около 24 тысяч игроков.
Это количество игроков также значительно ниже, чем в последнем релизе Rocksteady. Пиковое количество одновременных игроков Batman Arkham Knight превысило 27 тысяч на старте, несмотря на ужасное состояние пк-версии в 2015 году.
До полноценного выхода осталось всего несколько дней, и тогда мы узнаем масштаб катастрофы или же увидим триумф неожиданного хита. Стандартное издание Suicide Squad: Kill the Justice League станет доступным 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S
А во вот и первый претендент на Разочарование года 2024.
год только начался, так что разочарований еще будет много.
Хз чему тут разочаровываться, на первом геймплейном трейлере все понятно было. Скорее уж - самый ожидаемый провал года
Да от неё и не ждали ничего вроде.
Именно
В эту игру никто не верил, чтобы в ней разочаровываться.
Какой успех? Это полный фиаско а не успех. Успех это теккен 8 успех это стрит файтер 6 вот что это успех гляньте на онлайн там и офигеете а тут жалкие 7к которые скоро ливнут пройдя игру)
ранний доступ же. Хотя тут фиг знает с чем сравнивать, много ли 7к для такого или нет
Ну вот берем к примеру файтинг от той же студии , мортал комбат 1 и пятилетнюю прошлую часть игры. Вот тебе скрины данных по онлайну
МК11 уже не поддерживается но онлайна там больше чем в новинке МК1. Вот то что 7к в стиме сидят люди это через пару дней стихнет и вместо 7к может стать 3 или еще ниже онлайна. Так что успехом я не назвал бы это при этом у вб очень большие проблемы при старте новых проектов.
Ну это пример отдельной франшизы, про ситуацию с МК1 и её "успехами" в курсе)
Посмотрим что будет 2 февраля
А может стать больше, и станет, ибо делюкс стоит сотню бачинских, бОльшая часть купивших наверняка взяла стандартное издание и сможет войти в игру лишь послезавтра поздним вечером.
Старфилд, там ранний доступ, если не ошибаюсь, больше сотни тысяч привлек, а игра без онлайна
7000 Фом решили убедится на своем опыте, что игра мусор....сасое смешное, что рыцари готема выглядят стилистически ближе к рыцарю аркхема, да и по геймплею более компетентная игра.
7000 стримеров,показывало новинку🤣
Между играми 9 лет. Думайте
Да игра пастген, её хотели выпустить на всём, но потом передумали решив сэкономить деньги на порте и отменили прошлого поколения.
Не понятно для кого игру сделали
Для смартфонов
для здателя не тупи их же деньги
щяс всё что больше 4000-х тысяч уже успех- разрабам хватает.
Популярность поисковых запросов «Отряд самоубийц возврат средств» подскочила почти на 800 % после старта раннего доступа Suicide Squad: Kill the Justice League.
Да сейчас большая часть в Tekken 8 зависает, плюс не самые популярные персонажи.
Я вообще не понимаю на, что они рассчитывали. За, что боролись как говориться.
Кандидат на самую пахучую кучку года, хотя впереди ещё "Skull & Bones" как достойный соперник по пробитию земной коры...
Они умнеют, милорд.
помянем Rocksteady :XD ещё одна компания вступила в онлайновые свистопер***ки вместо того, чтобы делать то, что получалось лучше всего:)
надо быть клоунами чтоб судит успех по стиме пк версии игре ало
Да и не говори) мне кажется для кого то и 3к в стиме был бы успехом ну для старой игры 2015 года 7к это успех но емае карл это игра 2024 года и минимум онлайн там должен быть 25-30к но не жалкие 7к.
Ало, а по чем судить, по Геймпасу может? ПК самая популярная платформа в мире на данный момент, а Стим самое популярное приложение на нем. Если уж тут такие результаты, то на консолях все примерно так же +-.
Ещё раз, игра в раннем доступе, релиз у неё послезавтра, сейчас только предзаказавшие делюкс могут в неё играть. Минимум 7к игроков купили игру за сотку баксов до релиза, только такой вывод сейчас можно сделать
7к- как раз пресса и стримеры.) Ну посмотрим, что будет на релизе, цифры в любом случае низкие для "ААА" проекта, и не важно какой доступ и разница в цене.
В старфилде под сотню тысяч было в раннем доступе, так что жалкие 7к - это провал. Особенно для игры сервиса