Успех? В раннем доступе Suicide Squad набрала чуть более 7 тысяч одновременных игроков в Steam

Suicide Squad вышла в раннем доступе уже около двух дней назад. Игроки, купившие Deluxe-издание за 100 долларов, получили доступ к игре, и многие даже прошли ее за 9 часов.

В Steam ранний запуск игры оказался весьма разочаровывающим. На этой популярной платформе Suicide Squad набрал чуть более 7 тысяч одновременных игроков.

По данным SteamDB, за первые два дня раннего доступа Suicide Squad не смогла привлечь более 7 152 игроков.

В настоящее время игра заблокирована за дорогим изданием, что, возможно, ограничивает ее потенциальную базу игроков. Все остальные могут приступить к игре Suicide Squad: Kill the Justice League со 2 февраля.

Несмотря на то, что после полноценного релиза шутер-грабитель должен стать более популярным, количество игроков, судя по данным SteamDB, уже падает. На момент написания статьи активны около 3 000 игроков, что является не самым удачным стартом для совершенно нового ААА-релиза по популярной вселенной

Для сравнения, в Gotham Knights количество игроков на старте было втрое больше. Кооперативный спин-офф "Бэтмена" от WB Games Montreal, хотя и подвергся многочисленным критикам, в октябре 2022 года насчитывал около 24 тысяч игроков.

Это количество игроков также значительно ниже, чем в последнем релизе Rocksteady. Пиковое количество одновременных игроков Batman Arkham Knight превысило 27 тысяч на старте, несмотря на ужасное состояние пк-версии в 2015 году.

До полноценного выхода осталось всего несколько дней, и тогда мы узнаем масштаб катастрофы или же увидим триумф неожиданного хита. Стандартное издание Suicide Squad: Kill the Justice League станет доступным 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series X/S