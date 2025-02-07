Уволенный глава компании Warner Bros. Games не играл в игры и верил в миллиардную прибыль от Suicide Squad

Игровое подразделение Warner Bros. Games столкнулось с глубоким кризисом, и во многом это связано с неэффективным управлением Дэвида Хаддада, который покинул пост в январе 2024 года после 12 лет работы.

По данным Джейсона Шрайера из Bloomberg, Хаддад практически не играл в видеоигры, но при этом принимал ключевые решения. Из-за этого разработчики не могли донести до него важность геймплейных нюансов, а стратегия компании основывалась не на понимании рынка, а на слепом следовании трендам.

Яркий пример – Suicide Squad: Kill the Justice League. Хаддад искренне верил, что игра станет хитом и принесет компании миллиарды долларов, как Hogwarts Legacy. Однако он не учел ожидания аудитории, что привело к катастрофическому провалу и списанию 200 миллионов долларов.

При нем WB Games потеряла талантливых специалистов, а студии, когда-то пользовавшиеся уважением, утратили репутацию.