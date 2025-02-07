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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4 539 оценок

Уволенный глава компании Warner Bros. Games не играл в игры и верил в миллиардную прибыль от Suicide Squad

butcher69
Новости

Игровое подразделение Warner Bros. Games столкнулось с глубоким кризисом, и во многом это связано с неэффективным управлением Дэвида Хаддада, который покинул пост в январе 2024 года после 12 лет работы.

По данным Джейсона Шрайера из Bloomberg, Хаддад практически не играл в видеоигры, но при этом принимал ключевые решения. Из-за этого разработчики не могли донести до него важность геймплейных нюансов, а стратегия компании основывалась не на понимании рынка, а на слепом следовании трендам.

Яркий пример – Suicide Squad: Kill the Justice League. Хаддад искренне верил, что игра станет хитом и принесет компании миллиарды долларов, как Hogwarts Legacy. Однако он не учел ожидания аудитории, что привело к катастрофическому провалу и списанию 200 миллионов долларов.

При нем WB Games потеряла талантливых специалистов, а студии, когда-то пользовавшиеся уважением, утратили репутацию.

57
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
agula98

Зато теперь времени поиграть будет много, может как раз начать с отряда самоубийц хитяра нереальная у меня друг как ее включил аж сознание потерял и дышать перестал

41
RPG fan of games

Друга жалко.

6
Темный-Властелин

откачали?

0
пекабир
24
Коля Кощей

Ого, никогда такого не было...

14
BitMan_and_Roban

Такой оторванный от реальности человек как Дэвид Хаддад считает геймера тупым существом, которое потребляет все блестящее и популярное. Но как пацаны пишут просчитался, но... где?

14
kotasha

А потом удивляться а провалах, когда их игры то по сути не интересуют ток деньги.

9
WerGC

если глава не в теме на выходе получается го8но

7
Dellinger

Как же развелось дурачков на главах компаний
Ужас просто

6
HappyWylde

я думала что у них только Повесточные отсталые неудивительно

0
SOLUS5678

Когда же компания будет взыскивать денежные потери у виновников?! А то один то второй просто уходят в закат наломав дров и с убытками.

4
Аристов--Черный

Компании и взыскивают, только виновными назначают самых бесправных. А на богатых Топ`ов со связями никто сильно бочку катить не станет, только если он у компании не ворует по-крупному.

0
Slaviandi

" Дело было не в бабине . Дол... сидел в кабине.... "

4
Аристов--Черный

Кто бы мог подумать, вот это поворот:)

В таких ситуациях ко мне снова и снова приходит вопрос: а кто дурнее, те кто творит глупости или поставившие глупца на ответственный пост?

К сожалению моё мнение снова нашло подтверждение. Руководство в игровой индустрии - обычные барыги, таим что играми, что картошкой торговать - один хрен, разница только в прибыльности. Так и не возьмут в толк, что сделать игру, это не табуретку собрать, типа сделал по инструкции и гарантировал выгодные продажи. Ну пусть теряют деньги и специалистов - дураков не жалко.

4
erkins007

А самый прикол что от Хогвартса ничего особо никто и не ждал его отдали малоизвестной студии и напихали фансервисом чистым в надежде недорого срубить бабла на фанатах. А там ещё и скандальчик с активистами.

А в результате игра до сих пор в топах продаж висит и продалась на уровне лучших игр Нинтендо

3
Pravdarub

Судя по последним тенденциям в игры вообще никто не играет.

3
BillyVan

Ща набегут защитники, что мол раньше игры не были лучше)

0
Pravdarub BillyVan

Были.

3
BAZKIN

Что же могло пойти не так...

1
CRAZY rock GAME

Фиговые решения, после того когда игра вот вот выходит разработчикам нужно пройти ее от начала и до конца чтобы убедиться все хорошо. А он просто идет за трендами

1
rtnrwv

это как в меме
Когда тебя уволили , ты видишь вакансию на свою должность и говоришь себе такой : "ааа, так вот что я должен был делать"

1
StaticSaysMyNamE

Забавный пример неэффективного эффективного менеджера

1
lowbrown

Почему я не удивлён? Нанимают олигофренов по знакомству на руководящие должности и получается Suicide Squad от команды, которая ранее дарила нам великолепные игры про Бетмена.

1
Talendor3
0
пекабир

наверное не просто так игоры от беседки, вальв и прочих залетают на ура. ты должен быть любить свой продукт, а не просто бабки рубить

0
0x0101
При нем WB Games потеряла талантливых специалистов, а студии, когда-то пользовавшиеся уважением, утратили репутацию.

«Ложка дёгтя бочку мёда портит».

0
Kokoprime1991

Ну верить никто не запрещает, но надеяться, что какой-то высер принесет прибыль и пытаться доить его несколько лет, такая себе перспектива. Оно уже на старте было ясно что это будет провал, оно было ясно , когда основной состав РОКСТЭДИ УШЕЛ!!! А тут подсосам дали сделать , ЭТО. Ну наконец-то полетели головы, может теперь хоть начнут думать и прекратят делать повесточную чепуху с пучеглазыми или умственно отсталыми персонажами , причем те кто орут про какие-то там ПРАВА, даже сами ни разу не играли в эти игры, они просто создают шум. То мы щя и протекаем от Корейского игропрома, которые шлют на 3 буквы всё повесточное и создают темы для скандалов, хотя с чего вдруг? Посмотреть игры всех кричащих лет так 10 назад и умудрялись делать персонажей, историю и что не мало важно ИГРЫ, а щя чё случилось??? На кого это блин было рассчитано и когда уже дойдет , что может хватит? То конторы и боятся делать что-то новое , а тупо настали времена РЕМЕЙКОВ , ибо могут обасраться(даже при ремейках такая тенденция есть)...

0
UnimportantKonnor

В большинства студий так! К сожалению.

0
Аналиус

они думали дурачки мы но в итоге все на оборот оказалось

0
Stas776

Как же смешно, что простые Васи с России ещё на анонсе видели, что это будет провальный кусок, а руководитель с 10-летним опытом работы верил, что срубит бабла

0