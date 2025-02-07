Уволенный глава компании Warner Bros. Games не играл в игры и верил в миллиардную прибыль от Suicide Squad

Игровое подразделение Warner Bros. Games столкнулось с глубоким кризисом, и во многом это связано с неэффективным управлением Дэвида Хаддада, который покинул пост в январе 2024 года после 12 лет работы.
По данным Джейсона Шрайера из Bloomberg, Хаддад практически не играл в видеоигры, но при этом принимал ключевые решения. Из-за этого разработчики не могли донести до него важность геймплейных нюансов, а стратегия компании основывалась не на понимании рынка, а на слепом следовании трендам.
Яркий пример – Suicide Squad: Kill the Justice League. Хаддад искренне верил, что игра станет хитом и принесет компании миллиарды долларов, как Hogwarts Legacy. Однако он не учел ожидания аудитории, что привело к катастрофическому провалу и списанию 200 миллионов долларов.
При нем WB Games потеряла талантливых специалистов, а студии, когда-то пользовавшиеся уважением, утратили репутацию.
Зато теперь времени поиграть будет много, может как раз начать с отряда самоубийц хитяра нереальная у меня друг как ее включил аж сознание потерял и дышать перестал
Друга жалко.
откачали?
Ого, никогда такого не было...
Такой оторванный от реальности человек как Дэвид Хаддад считает геймера тупым существом, которое потребляет все блестящее и популярное. Но как пацаны пишут просчитался, но... где?
А потом удивляться а провалах, когда их игры то по сути не интересуют ток деньги.
если глава не в теме на выходе получается го8но
Как же развелось дурачков на главах компаний
Ужас просто
я думала что у них только Повесточные отсталые неудивительно
Когда же компания будет взыскивать денежные потери у виновников?! А то один то второй просто уходят в закат наломав дров и с убытками.
Компании и взыскивают, только виновными назначают самых бесправных. А на богатых Топ`ов со связями никто сильно бочку катить не станет, только если он у компании не ворует по-крупному.
" Дело было не в бабине . Дол... сидел в кабине.... "
Кто бы мог подумать, вот это поворот:)
В таких ситуациях ко мне снова и снова приходит вопрос: а кто дурнее, те кто творит глупости или поставившие глупца на ответственный пост?
К сожалению моё мнение снова нашло подтверждение. Руководство в игровой индустрии - обычные барыги, таим что играми, что картошкой торговать - один хрен, разница только в прибыльности. Так и не возьмут в толк, что сделать игру, это не табуретку собрать, типа сделал по инструкции и гарантировал выгодные продажи. Ну пусть теряют деньги и специалистов - дураков не жалко.
А самый прикол что от Хогвартса ничего особо никто и не ждал его отдали малоизвестной студии и напихали фансервисом чистым в надежде недорого срубить бабла на фанатах. А там ещё и скандальчик с активистами.
А в результате игра до сих пор в топах продаж висит и продалась на уровне лучших игр Нинтендо
Судя по последним тенденциям в игры вообще никто не играет.
Ща набегут защитники, что мол раньше игры не были лучше)
Были.
Что же могло пойти не так...
Фиговые решения, после того когда игра вот вот выходит разработчикам нужно пройти ее от начала и до конца чтобы убедиться все хорошо. А он просто идет за трендами
это как в меме
Когда тебя уволили , ты видишь вакансию на свою должность и говоришь себе такой : "ааа, так вот что я должен был делать"
Забавный пример неэффективного эффективного менеджера
Почему я не удивлён? Нанимают олигофренов по знакомству на руководящие должности и получается Suicide Squad от команды, которая ранее дарила нам великолепные игры про Бетмена.
наверное не просто так игоры от беседки, вальв и прочих залетают на ура. ты должен быть любить свой продукт, а не просто бабки рубить
«Ложка дёгтя бочку мёда портит».
Ну верить никто не запрещает, но надеяться, что какой-то высер принесет прибыль и пытаться доить его несколько лет, такая себе перспектива. Оно уже на старте было ясно что это будет провал, оно было ясно , когда основной состав РОКСТЭДИ УШЕЛ!!! А тут подсосам дали сделать , ЭТО. Ну наконец-то полетели головы, может теперь хоть начнут думать и прекратят делать повесточную чепуху с пучеглазыми или умственно отсталыми персонажами , причем те кто орут про какие-то там ПРАВА, даже сами ни разу не играли в эти игры, они просто создают шум. То мы щя и протекаем от Корейского игропрома, которые шлют на 3 буквы всё повесточное и создают темы для скандалов, хотя с чего вдруг? Посмотреть игры всех кричащих лет так 10 назад и умудрялись делать персонажей, историю и что не мало важно ИГРЫ, а щя чё случилось??? На кого это блин было рассчитано и когда уже дойдет , что может хватит? То конторы и боятся делать что-то новое , а тупо настали времена РЕМЕЙКОВ , ибо могут обасраться(даже при ремейках такая тенденция есть)...
В большинства студий так! К сожалению.
они думали дурачки мы но в итоге все на оборот оказалось
Как же смешно, что простые Васи с России ещё на анонсе видели, что это будет провальный кусок, а руководитель с 10-летним опытом работы верил, что срубит бабла