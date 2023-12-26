В игре Suicide Squad: Kill The Justice League не будет русской локализации, даже субтитров

В августе 2020 года компания Warner Bros. и Rocksteady Studios впервые представили интригующий шутер от третьего лица Suicide Squad: Kill The Justice League, где игроки возьмут под свой контроль известных злодеев и будут бороться против самой Лиги Справедливости. Опубликованные материалы, включая информацию на русском языке, давали основания предполагать, что игра получит официальный перевод. Однако всего за два месяца до релиза стало ясно, что на русский перевод надежды теперь не стоит возлагать.
Шутер Suicide Squad: Kill The Justice League не будет иметь русскую локализацию. Отсутствие полноценного дубляжа, вероятно, не станет большим удивлением для геймеров, поскольку Warner Bros не часто предлагает официальную озвучку на русском. Тем не менее, возможность субтитров действительно была, учитывая, что компания в этом году выпустила две игры с русской локализацией: Mortal Kombat 1 и Hogwarts Legacy.
Отсутствие перевода было официально подтверждено после появления физической версии для предзаказа. На коробке с диском игры Suicide Squad: Kill The Justice League четко указаны доступные языки, и к сожалению, русского среди них нет. Игрокам остается надеяться на сообщества энтузиастов, которые возможно предложат перевод игры после её релиза.
🤣🤣🤣он и не нужен провал будет это однозначно
пфф, машинный в первый же день появится, его хватит для тех кто захочет заценить это творчество, врятли там будет тонна глубокого текста, в который захочется вчитываться, а вот что бы понять цель миссии, хватит и машинного. Не привыкать)
та в Gotham Knights тоже русского не было, никто особо не ныл. такие сервис-игры от WB никому не всрались
не ну как одиночка она была норм.
Прям потеря потерь потерь.
И судя по слитому геймплею, этот недосервис с цветным шмотом вместо нормальной прокачки, и невнятным сюжетом, даже и пиратить будет лень.
скм, как то не очень воспринимаются эти трансферы, из комиксов в фильмы, из фильмов в игры, разработчики сидят на толчке, тужатся, и так перенапрягаются что рождается подобное!
Ну это не проблема сейчас))))))
Игра пройдёт мимо меня как и готэм кнайтс. Не критично.
Да как и не надо. :))) Меньше соблазна кому-то не слишком стойкому или разборчивому в это поиграть.
Вообще на хер не надо
Буду рад если эту поделку кто-нибудь быстро взломает(из принципа)
Эта игра сродне тому, что делает мой кот в лоток по утру, а лоток нужно побыстрее помыть что бы не воняло, эту игру забудут быстрее чем моется лоток от кошачей ссанины..
Ну насчёт Hogwarts Legacy Я бы так не утверждал, ребятами обещана полная русская ОЗВУЧКА! Сижу жду, место на ссдм2 приготовлено и ждёт
я правда надеялся,что игра будет хорошей,но после этой новости моя вера пропала.
Ну, значит они сами подписали себе приговор. Насчëт субтитров можно не пепеживать, может ZoG переведут с помощью DeepL.
Стыдно не знать английский в 21ом веке.
По статистике фразочки про знание английского языка как раз высирают индивиды, которые этот английский знают на уровне начальных школьных классов, то есть знание языка отсутствует, но есть тяга везде лепить этот задроченный коммент..
стыдно не знать китайский.
Точняк, причём все диалекты.
во всех бы играх так. ну кроме сталкера конечно же