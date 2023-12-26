В игре Suicide Squad: Kill The Justice League не будет русской локализации, даже субтитров

В августе 2020 года компания Warner Bros. и Rocksteady Studios впервые представили интригующий шутер от третьего лица Suicide Squad: Kill The Justice League, где игроки возьмут под свой контроль известных злодеев и будут бороться против самой Лиги Справедливости. Опубликованные материалы, включая информацию на русском языке, давали основания предполагать, что игра получит официальный перевод. Однако всего за два месяца до релиза стало ясно, что на русский перевод надежды теперь не стоит возлагать.

Шутер Suicide Squad: Kill The Justice League не будет иметь русскую локализацию. Отсутствие полноценного дубляжа, вероятно, не станет большим удивлением для геймеров, поскольку Warner Bros не часто предлагает официальную озвучку на русском. Тем не менее, возможность субтитров действительно была, учитывая, что компания в этом году выпустила две игры с русской локализацией: Mortal Kombat 1 и Hogwarts Legacy.

Отсутствие перевода было официально подтверждено после появления физической версии для предзаказа. На коробке с диском игры Suicide Squad: Kill The Justice League четко указаны доступные языки, и к сожалению, русского среди них нет. Игрокам остается надеяться на сообщества энтузиастов, которые возможно предложат перевод игры после её релиза.