В июле подписчикам Amazon Prime раздадут Suicide Squad: Kill the Justice League и еще 2 игры

Компания Amazon объявила о том, что начиная с 16 июля, в течение 48 часов, подписчики Amazon Prime смогут забрать Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2, а так же Rise of the Tomb Raider. Игры можно будет активировать в Epic Games Store.

Выход Suicide Squad: Kill the Justice League в подписке довольно необычен, учитывая что с релиза игры прошло всего 6 месяцев - по всей видимости Warner Bros. ищет любые способы заработка на данном провальном продукте.

Недавно стало известно о том, что второй сезон игры задержится до 25 июля. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.