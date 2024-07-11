В июле подписчикам Amazon Prime раздадут Suicide Squad: Kill the Justice League и еще 2 игры

Компания Amazon объявила о том, что начиная с 16 июля, в течение 48 часов, подписчики Amazon Prime смогут забрать Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2, а так же Rise of the Tomb Raider. Игры можно будет активировать в Epic Games Store.
Выход Suicide Squad: Kill the Justice League в подписке довольно необычен, учитывая что с релиза игры прошло всего 6 месяцев - по всей видимости Warner Bros. ищет любые способы заработка на данном провальном продукте.
Недавно стало известно о том, что второй сезон игры задержится до 25 июля. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не знаю стоит ли оно того там ещё нужно акк привязывать к epic games, ключи ток в гоге которые бесплатно в группах вк раздают.
эти игры и так отдавали без всяких подписок.
И это прекрасно
ее всем по хорошему надо бесплатно раздавать да еще денег платить чтоб играли в это
Значит на плати и фанпее за копейки можно будет забрать // Иван Ростовский
да верно только их уже раздавали в егс
Suicide Squad: Kill The Justice League уже раздают пол года непрошло шедевр чтоб его
Такое ощущение, как будто Амазон не любит своих подписчиков
В гeйсторе даже за бесплатно не надо...