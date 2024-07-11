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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.1 441 оценка

В июле подписчикам Amazon Prime раздадут Suicide Squad: Kill the Justice League и еще 2 игры

AceTheKing
Новости

Компания Amazon объявила о том, что начиная с 16 июля, в течение 48 часов, подписчики Amazon Prime смогут забрать Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2, а так же Rise of the Tomb Raider. Игры можно будет активировать в Epic Games Store.

Выход Suicide Squad: Kill the Justice League в подписке довольно необычен, учитывая что с релиза игры прошло всего 6 месяцев - по всей видимости Warner Bros. ищет любые способы заработка на данном провальном продукте.

Недавно стало известно о том, что второй сезон игры задержится до 25 июля. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

-8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kotasha

Не знаю стоит ли оно того там ещё нужно акк привязывать к epic games, ключи ток в гоге которые бесплатно в группах вк раздают.

Chivalry 2, а так же Rise of the Tomb Raider

эти игры и так отдавали без всяких подписок.

2
Whiskey_40Vol

И это прекрасно

1
dreamevil2067

ее всем по хорошему надо бесплатно раздавать да еще денег платить чтоб играли в это

1
Пользователь ВКонтакте

Значит на плати и фанпее за копейки можно будет забрать // Иван Ростовский

0
Punisher1

да верно только их уже раздавали в егс

0
Punisher1

Suicide Squad: Kill The Justice League уже раздают пол года непрошло шедевр чтоб его

0
Ryuzake

Такое ощущение, как будто Амазон не любит своих подписчиков

-1
barabear

В гeйсторе даже за бесплатно не надо...

-2