В обновлениях для Suicide Squad: Kill The Justice League могут добавить дочь Дэдшота

Ожидаемый новый экшен Suicide Squad: Kill The Justice League от студии Rocksteady продолжает страдать от утечек. Инсайдер, который не так давно опубликовал практически весь сюжет игры и рассказал об амбициозных планах разработчиков на поддержку игры, раскрыл детали пострелизных контентных обновлений. Согласно утечке, для игры запланировано, как минимум, четыре сезона, каждый из которых будет приносить нового играбельного персонажа, и одним из них может стать дочь самого Дэдшота.

Об ожидаемом появлении родственницы Дэдшота, которую многие фанаты комиксов DC лучше знают по прозвищу Зои Лоутон, также известной как Лоулесс, рассказал автор утечек Миллер Росс. Согласно его данным, релиз новой играбельной героини для Suicide Squad: Kill The Justice League запланирован на третий сезон, старт которого ожидается осенью этого года.

В качестве основного оружия Зои Лоутон будет использовать нечто, напоминающее щит. В диалоге упоминается, что NPC описывает свое оружие как "движущийся щит", однако из-за отсутствия доступа инсайдера к субтитрам и наличия только оригинальной дорожки звука его очень сложно разобрать. В альфа-версии игры для него нет модели, но многие скрипты и диалоги уже прописаны для героини. По словам инсайдера, геймплей за неё будет походить на игровой процесс за Дэдшота, однако у героини будет несколько уникальных способностей, поэтому стиль игры будет отличаться.

Suicide Squad: Kill The Justice League выходит уже в следующем месяце — 2 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.