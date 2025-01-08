В Rocksteady после провала Suicide Squad: Kill The Justice League прошла очередная волна увольнений

Rocksteady, студия разработки Suicide Squad: Kill the Justice League, пережила очередную волну увольнений. Информация датируется концом 2024 года и не была оглашена компанией. Однако Eurogamer поговорил с полдюжиной пострадавших, пожелавших остаться анонимными, и они подтвердили сокращения. Пострадали программисты и художники, а также члены команды QA (контроль качества).

Новые увольнения последовали за увольнениями в сентябре 2024 года, когда команда контроля качества сократилась почти вдвое — с 35 до 15 человек. Тогда один из пострадавших рассказал, что узнал об увольнении, когда находился в отпуске по уходу за ребенком.

Warner Bros. Discovery, транснациональная компания, которой принадлежит Rocksteady, не захотела комментировать эту новость с Eurogamer. Более того, она даже не обнародовала сентябрьские увольнения. Последствия провала Suicide Squad: Kill the Justice League, который оставил дыру в 200 миллионов долларов в бюджете компании, продолжают ощущаться – в декабре были уволены сотрудники Warner Bros. Games Montreal, работавшие над поддержкой игры после запуска.

В настоящее время неясно, над чем работает Rocksteady, хотя ходят разговоры о возвращении к формуле, которая принесла ей успех с серией Batman Arkham.