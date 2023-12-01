В сеть попали ролики геймплея Suicide Squad: Kill the Justice League из закрытой альфа-версии

Вчера стартовало закрытое альфа-тестирование Suicide Squad: Kill the Justice League. В сети начали появляться видеоролики с геймплеем. Warner Bros делает все возможное, чтобы удалить видео с YouTube. Однако пользователи начали загружать их на другие сервисы.
В общей сложности вы можете найти более 30 минут слитых кадров игрового процесса закрытого альфа-тестирования. Желающие могут посмотреть видео здесь и здесь.
Suicide Squad: Kill the Justice League — это игра в формате «Игры как услуга» (GaaS). Похоже, что игра в значительной степени полагается на оружие и не будет фокусироваться на рукопашном бою, как в играх Batman: Arkham.
Suicide Squad: Kills the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года. Вы также можете ознакомиться с требованиями для ПК здесь.
какая же это кринжатина
И русский язык пропал из упоминания
после бетмена какое убожество слов нет
А эти всё не могут успокоиться со своим бэтменом...
так логично, что новый проект должен быть лучше прошлого, а в итоге что получаеться шлак еще и графика хуже 5 летней игры
Ну по факту в 100 раз хуже Бэтса, просто какое-то ммо вырвиглазное, в ней только катсцены норм и их постановка, думаю что игра провалится)
Да я тоже думаю, что успеха игре не сыскать, хоть и жду её хотя бы для себя с друзьями. Просто под каждой новостью о ней появляется челик, который повторяет, как ему понравились шедевральные бэтмены, и как он раздосадован отрядом. Все уже поняли, что они не собираются играть в него, зачем они продолжают писать одно и то же?
нет, не логично
На мой взгляд вышло чуть лучше, чем я ожидал, завязка истории интересна, но в целом так себе.
По видео это Saints row какой-то, мда.
странная игра
Saints Row, это ты?