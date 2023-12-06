В сеть просочилась информация о первом DLC-персонаже для Suicide Squad: Kill The Justice League

Суперзлодейский экшен-шутер Suicide Squad: Kill The Justice League продолжает страдать от различных утечек, которые только участились после закрытого бета-тестирования игры. Внимательным геймерам удалось проанализировать файлы игры и уже сейчас рассказать о том, что нас ждет не только в самой игре, но и в будущих дополнениях. Похоже, что список играбельных персонажей будет расширяться через DLC, который выйдет уже после релиза игры.

В сеть уже просочилась информация о первом DLC-персонаже для Suicide Squad: Kill The Justice League. Как сообщается, им станет еще один известный участник отряда самоубийц по фильмам и оригинальным комиксам — Детстроук. Персонаж будет обладать уникальным набором навыков и стилем игры, который сильно отличается от стандартных героев в Suicide Squad: Kill The Justice League.

Предполагается, что Детстроук станет полноценным играбельным персонажем, которого можно выбрать для прохождения основных и побочных заданий в Suicide Squad: Kill The Justice League. Вместе с его релизом в экшен будет добавлена цепочка уникальных миссий, посвященных новому персонажу. Как будет распространяться DLC пока не совсем ясно, возможно, часть из этого набора игроки все же получат бесплатно.