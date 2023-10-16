В сети появилась информация о различных изданиях Suicide Squad: Kill the Justice League ©

В мае 2023 года Rocksteady Studios и Warner Bros. Games сообщили о переносе релиза Suicide Squad: Kill the Justice League на февраль 2024 года. Тогда казалось, что до выхода еще много времени. Однако сейчас октябрь, и ни разработчики, ни издатель не предоставили более никаких новостей. Впрочем, официальное объявление может быть сделано в ближайшее время, поскольку пользователь Reddit недавно увидел внутренний «не окончательный» трейлер на выставке.

Предполагаемые подробности включают издание Deluxe Edition, которое стоит 99,99 фунтов стерлингов и обеспечивает ранний доступ на три дня, очки Battle Pass и дополнительные костюмы. Существует также издание Day One Edition, которое стоит 69,99 фунтов стерлингов и включает только костюмы. Сообщается, что Rocksteady также работает над дополнительным контентом, включая новых персонажей и миссии.

Не было никаких подробностей о микротранзакциях, XP или чем-либо еще, касающемся игр как услуги, хотя эта информация может появиться позже. Стоит отметить, что этот человек предоставил «существенное количество доказательств», по словам модератора Reddit, который в конечном итоге подтвердил правдивость его инсайдов.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года.