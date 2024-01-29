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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6 204 оценки

В сети появился полный список достижений для игры Suicide Squad: Kill The Justice League

Gutsz
Новости

Разработанный студией RockSteady супергеройский экшен-шутер выходит через неделю, и игроки уже могут подготовиться к разнообразным испытаниям, основываясь на утечке информации об ачивках.

Пользователь с ником ilikefish8D поделился списком всех трофеев в игре. Для разблокировки всех достижений придется выполнить более сотни различных заданий, улучшить уровень, раздобыть редкие предметы экипировки и многое другое.

Список достижений в Suicide Squad: Kill The Justice League:

Спойлер
  • Начало конца – Платина
  • Уборка в шкафу – Украдите что-нибудь полезное из Зала правосудия – Бронза.
  • Удар по вентилятору – Пережить опыт Бэтмена – Бронза
  • Fowl Play — наймите своего первого члена отряда поддержки — бронза.
  • За стеной — план побега пошел не так — бронза.
  • Цветение смерти – наймите второго члена отряда поддержки – бронза.
  • Блицкриг Боп – Уничтожить Бегемота – Бронза
  • Громовой удар! – Убить самого быстрого человека на свете – серебро
  • Ад и обратно – Спасение Лекса Лютора – бронза
  • Самая черная ночь – Убить Зеленый Фонарь – Серебро
  • Финал – Убить величайшего детектива в мире – серебро
  • Оставить всякую надежду – Убить Человека из стали – Серебро
  • Акт войны – завершите свою первую миссию вторжения – серебро.
  • Никто не победит Брейниака! – Убить Собирателя Миров – Золото
  • Линии боя – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 5 – бронза.
  • Killin’ Time – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 10 – серебро.
  • Into the Angry Planet – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 15 – серебро.
  • Последний рубеж – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 20 – серебро.
  • Крылатая месть – завершите последнюю миссию отряда поддержки пингвинов – бронза.
  • Военная машина – завершите последнюю миссию отряда поддержки Гизмо – бронза.
  • Добро пожаловать в джунгли! – Завершите последнюю миссию отряда поддержки Ядовитого Плюща – бронза.
  • Управление людьми – завершите последнюю миссию отряда поддержки Рика Флага – бронза.
  • Твой мир – мой! – Завершите последнюю миссию отряда поддержки Лекса Лютора – бронза.
  • Лечение шока – завершите последнюю миссию отряда поддержки хакеров – бронза.
  • Объедини и властвуй – завершите последнюю миссию отряда поддержки игрушечных человечков – бронза.
  • Повернись и повернись снова — набери 13 звезд в испытаниях Riddler AR — бронза
  • Их темные замыслы — получите 26 звезд в испытаниях Riddler AR — бронза.
  • «Пламя славы» — получите 39 звезд в испытаниях Riddler AR — бронза.
  • Правильный вопрос — разгадайте 5 загадок Риддлера — бронза.
  • Настоящее дело — разгадайте 21 загадку Риддлера — бронза
  • Остановите меня, если вы это слышали — соберите 10 трофеев Риддлера — бронза.
  • Самый старый в книге! – Соберите 40 трофеев Риддлера – бронза.
  • Повышение уровня — достигните 10-го уровня любым членом отряда — бронза.
  • Королева Харлин – Достигните максимального уровня с Харли Квинн – Серебро.
  • Король на день – Достигните максимального уровня с помощью King Shark – Серебро
  • Капитан Бумеранг! Агент страны Оз – Достигните максимального уровня с Капитаном Бумерангом – Серебро.
  • Последняя битва Лоутона – Достигните максимального уровня с помощью Дэдшота – Серебро
  • Избранный — полностью завершите контрольный список боевого чутья 5 раз (только в одиночной игре) — серебро.
  • Испытание кровью – Достигните 50-го уровня отряда – Серебро.
  • Выбор: заставить Пингвина отремонтировать часть снаряжения — бронза.
  • The Venom Connection – экипируйте 3 предмета набора Infamy уровня 1 – бронза.
  • Всевозможные развлечения – экипируйте 3 предмета набора «Позор» 2-го уровня – бронза.
  • Жнец – экипируйте 3 предмета набора «Позор» 3-го уровня – серебро.
  • Испытание огнем – Что, черт возьми, только что произошло? – Бронза
  • Выбор зла – разблокируйте синергию злодея – бронза
  • Большой эксперимент — доставьте Тоймену элитное снаряжение — бронза
  • Силы в движении — используйте Ядовитый Плющ, чтобы усилить эффект недуга на предмете снаряжения — бронза
  • Союзники – выполнить 50 контрактов отрядов поддержки – бронза
  • Подсчитай мертвецов – Победи 10 отрядов, создающих адские удары – бронза
  • Необходимо знать – выполнить 100 контрактов отрядов поддержки – бронза
  • История повторяется – Начните знакомство с Бэтменом – бронза

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится 2 февраля на ПК и консолях.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BAZKIN

На дворе конец света, а Риддлер все страдает своей фигней...

6
jax baron

ага правда бесит люто.

1
Сергей Понащенко

Ну ведь обидно, что мир уничтожен, но не тобой((

0
BAZKIN Сергей Понащенко

Да если б он как то пытался мир уничтожить, а то фигней страдает просто

0
Floww

Самое лучшее достижение человека - никогда не запускать эту игру)

1
jax baron

мне кажется игра мелкой будет.

1
-zotik-

Нее, прохождение часов 20-30. Потом гринд на платину часов на 100.

0