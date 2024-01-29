В сети появился полный список достижений для игры Suicide Squad: Kill The Justice League

Разработанный студией RockSteady супергеройский экшен-шутер выходит через неделю, и игроки уже могут подготовиться к разнообразным испытаниям, основываясь на утечке информации об ачивках.
Пользователь с ником ilikefish8D поделился списком всех трофеев в игре. Для разблокировки всех достижений придется выполнить более сотни различных заданий, улучшить уровень, раздобыть редкие предметы экипировки и многое другое.
Список достижений в Suicide Squad: Kill The Justice League:
- Начало конца – Платина
- Уборка в шкафу – Украдите что-нибудь полезное из Зала правосудия – Бронза.
- Удар по вентилятору – Пережить опыт Бэтмена – Бронза
- Fowl Play — наймите своего первого члена отряда поддержки — бронза.
- За стеной — план побега пошел не так — бронза.
- Цветение смерти – наймите второго члена отряда поддержки – бронза.
- Блицкриг Боп – Уничтожить Бегемота – Бронза
- Громовой удар! – Убить самого быстрого человека на свете – серебро
- Ад и обратно – Спасение Лекса Лютора – бронза
- Самая черная ночь – Убить Зеленый Фонарь – Серебро
- Финал – Убить величайшего детектива в мире – серебро
- Оставить всякую надежду – Убить Человека из стали – Серебро
- Акт войны – завершите свою первую миссию вторжения – серебро.
- Никто не победит Брейниака! – Убить Собирателя Миров – Золото
- Линии боя – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 5 – бронза.
- Killin’ Time – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 10 – серебро.
- Into the Angry Planet – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 15 – серебро.
- Последний рубеж – завершите миссию вторжения на уровне мастерства 20 – серебро.
- Крылатая месть – завершите последнюю миссию отряда поддержки пингвинов – бронза.
- Военная машина – завершите последнюю миссию отряда поддержки Гизмо – бронза.
- Добро пожаловать в джунгли! – Завершите последнюю миссию отряда поддержки Ядовитого Плюща – бронза.
- Управление людьми – завершите последнюю миссию отряда поддержки Рика Флага – бронза.
- Твой мир – мой! – Завершите последнюю миссию отряда поддержки Лекса Лютора – бронза.
- Лечение шока – завершите последнюю миссию отряда поддержки хакеров – бронза.
- Объедини и властвуй – завершите последнюю миссию отряда поддержки игрушечных человечков – бронза.
- Повернись и повернись снова — набери 13 звезд в испытаниях Riddler AR — бронза
- Их темные замыслы — получите 26 звезд в испытаниях Riddler AR — бронза.
- «Пламя славы» — получите 39 звезд в испытаниях Riddler AR — бронза.
- Правильный вопрос — разгадайте 5 загадок Риддлера — бронза.
- Настоящее дело — разгадайте 21 загадку Риддлера — бронза
- Остановите меня, если вы это слышали — соберите 10 трофеев Риддлера — бронза.
- Самый старый в книге! – Соберите 40 трофеев Риддлера – бронза.
- Повышение уровня — достигните 10-го уровня любым членом отряда — бронза.
- Королева Харлин – Достигните максимального уровня с Харли Квинн – Серебро.
- Король на день – Достигните максимального уровня с помощью King Shark – Серебро
- Капитан Бумеранг! Агент страны Оз – Достигните максимального уровня с Капитаном Бумерангом – Серебро.
- Последняя битва Лоутона – Достигните максимального уровня с помощью Дэдшота – Серебро
- Избранный — полностью завершите контрольный список боевого чутья 5 раз (только в одиночной игре) — серебро.
- Испытание кровью – Достигните 50-го уровня отряда – Серебро.
- Выбор: заставить Пингвина отремонтировать часть снаряжения — бронза.
- The Venom Connection – экипируйте 3 предмета набора Infamy уровня 1 – бронза.
- Всевозможные развлечения – экипируйте 3 предмета набора «Позор» 2-го уровня – бронза.
- Жнец – экипируйте 3 предмета набора «Позор» 3-го уровня – серебро.
- Испытание огнем – Что, черт возьми, только что произошло? – Бронза
- Выбор зла – разблокируйте синергию злодея – бронза
- Большой эксперимент — доставьте Тоймену элитное снаряжение — бронза
- Силы в движении — используйте Ядовитый Плющ, чтобы усилить эффект недуга на предмете снаряжения — бронза
- Союзники – выполнить 50 контрактов отрядов поддержки – бронза
- Подсчитай мертвецов – Победи 10 отрядов, создающих адские удары – бронза
- Необходимо знать – выполнить 100 контрактов отрядов поддержки – бронза
- История повторяется – Начните знакомство с Бэтменом – бронза
Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится 2 февраля на ПК и консолях.
На дворе конец света, а Риддлер все страдает своей фигней...
ага правда бесит люто.
Ну ведь обидно, что мир уничтожен, но не тобой((
Да если б он как то пытался мир уничтожить, а то фигней страдает просто
Самое лучшее достижение человека - никогда не запускать эту игру)
мне кажется игра мелкой будет.
Нее, прохождение часов 20-30. Потом гринд на платину часов на 100.