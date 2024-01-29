В Suicide Squad: Kill the Justice League есть повтор истории, в эндгейм можно играть в одиночку

Suicide Squad: Kill the Justice League сегодня вышла в ранний доступ для владельцев Deluxe Edition, а серверы сразу же были отключены на техническое обслуживание из-за проблемы, из-за которой история автоматически завершалась для игроков. Тем временем Rocksteady подтвердила, что повтор истории будет доступен при запуске.

Подводя итог недавним вопросам и ответам разработчика в Discord на Reddit, менеджер сообщества Дэррок Браун сообщил, что сюжетные миссии можно переигрывать после завершения кампании. Для этого есть пять уровней вторжения в Метрополис, которые повышают сложность, но обеспечивают «большие награды».

Браун также подтвердил, что в контент эндгейма, от миссий до боссов, можно играть в одиночку. Он повторил, что функция Social Squad позволяет ИИ-компаньонам получать снаряжение от другого игрока, будь то лучший игрок в таблице лидеров или друзья, когда они не в сети. Последнее вознаграждается за использование их сборки, хотя неизвестно, что это за собой влечет.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет по всему миру на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 2 февраля.