В Suicide Squad: Kill the Justice League есть повтор истории, в эндгейм можно играть в одиночку

Suicide Squad: Kill the Justice League сегодня вышла в ранний доступ для владельцев Deluxe Edition, а серверы сразу же были отключены на техническое обслуживание из-за проблемы, из-за которой история автоматически завершалась для игроков. Тем временем Rocksteady подтвердила, что повтор истории будет доступен при запуске.
Подводя итог недавним вопросам и ответам разработчика в Discord на Reddit, менеджер сообщества Дэррок Браун сообщил, что сюжетные миссии можно переигрывать после завершения кампании. Для этого есть пять уровней вторжения в Метрополис, которые повышают сложность, но обеспечивают «большие награды».
Браун также подтвердил, что в контент эндгейма, от миссий до боссов, можно играть в одиночку. Он повторил, что функция Social Squad позволяет ИИ-компаньонам получать снаряжение от другого игрока, будь то лучший игрок в таблице лидеров или друзья, когда они не в сети. Последнее вознаграждается за использование их сборки, хотя неизвестно, что это за собой влечет.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет по всему миру на Xbox Series X/S, PS5 и ПК 2 февраля.
Там вон слили концовку с Бэтсом, это пинзес товарищи, такое неуважение
"Сильная" вумэн убивает белого цисгендерного мужика, в принципе ожидаемо, как и то что Брэниак сделал злыми именно мужскую часть лиги, но не чудо-женщину)
Наверно поэтому основатели студии и покинули ее)) Просто помножили на ноль все игры Аркхема.
Это...мда...это...просто какое то насмехание и унижение
В Рыцаре нам так трагично грустно пропихивют падение Бэтмена даже как символа, и это пробирало, при всех минусах
А тут просто какой то слив, я че т в афиге от такого нафекаливания на персонажа...
И они там еще "это" называли последними почестями Конрою...когда персонаж просто одурманенный дохнет от Харли, ХАРЛИ БЛИН КВИНН
кал
Игра мертва по прибытию.