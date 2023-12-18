В Suicide Squad: Kill the Justice League появится Джокер, и его дизайн может не понравиться фанатам

Ожидаемый шутер-экшен Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios продолжает страдать от серьезных утечек. Еще до официального релиза в открытый доступ может попасть не только описание сюжета, но и демонстрация подготовленных разработчиками сюрпризов. Одним из таких приятных неожиданностей должно было стать появление Джокера. Свежая утечка подтвердила участие злодея в основном сюжете игры, однако многие фанаты остались разочарованными.

Поклонникам вселенной DC было приятно узнать, что в Suicide Squad: Kill the Justice League их будет ждать Джокер. Даже если персонаж будет играть лишь второстепенную роль или появится в качестве воспоминаний Харли Квин или Бэтмена, этого будет более чем достаточно для пользователей.

Тем не менее, появление Джокера вызвало возмущение у многих игроков. Как оказалось, пользователи остались крайне недовольны внешним видом известного злодея. Дизайн персонажа стал походить на далеко не самую лучшую версию Джокера из фильма "Отряд самоубийц". Вместе с ним в сеть просочились изображения Брюса Уэйна и других персонажей.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 2 февраля 2024 года.