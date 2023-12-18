В Suicide Squad: Kill the Justice League появится Джокер, и его дизайн может не понравиться фанатам

Ожидаемый шутер-экшен Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios продолжает страдать от серьезных утечек. Еще до официального релиза в открытый доступ может попасть не только описание сюжета, но и демонстрация подготовленных разработчиками сюрпризов. Одним из таких приятных неожиданностей должно было стать появление Джокера. Свежая утечка подтвердила участие злодея в основном сюжете игры, однако многие фанаты остались разочарованными.
Поклонникам вселенной DC было приятно узнать, что в Suicide Squad: Kill the Justice League их будет ждать Джокер. Даже если персонаж будет играть лишь второстепенную роль или появится в качестве воспоминаний Харли Квин или Бэтмена, этого будет более чем достаточно для пользователей.
Тем не менее, появление Джокера вызвало возмущение у многих игроков. Как оказалось, пользователи остались крайне недовольны внешним видом известного злодея. Дизайн персонажа стал походить на далеко не самую лучшую версию Джокера из фильма "Отряд самоубийц". Вместе с ним в сеть просочились изображения Брюса Уэйна и других персонажей.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 2 февраля 2024 года.
Да ладно? Джокера умудрились сделать хуже, чем полностью зататуированного ряженого фрика в исполнении Лето?
А тебе правда кажется, что он хpeновый, или ты просто перенял мнение из текста? Нормально же, вроде, выглядит. Хотя меня и образ Лето не отталкивает
Что-то на этих скринах он какой-то донельзя унылый и без огонька. Уступает даже Джону Доу из кинца от тентаклей.
з.ы. Ролик тоже глянул, максимальный уровень у этого "Джокера" это одноразовый приспешник из побочного квеста.
Ты явно не мильонд "Готэм", там ещё хуже.
Мне кажется, что с ним что-то слегка не так, но, скорее всего, в игре он будет лучше смотреться в движении и без камеры у его рта
Нам игра то не нравится, не то, что Джокер.