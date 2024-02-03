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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.7 307 оценок

В Suicide Squad: Kill the Justice League смогли активировать русскую локализацию

AceTheKing
Новости

В игре Suicide Squad: Kill the Justice League, релиз которой состоялся вчера, нет официальной поддержки русского языка. Первоначально для игры был заявлен русский язык, но некоторое время назад компания Warner Bros. удалила упоминания о нем с официальной страницы игры.

После того как энтузиасты получили на руки файлы игры, они смогли обнаружить в них нечто интересное: файлы с русской локализацией есть в дистрибутиве игры, но они сильно зашифрованы - причем аж на два раза, в отличии от других языков. Непонятно что мешало разработчикам просто вырезать файлы из игры, если они так сильно не хотели чтобы их использовали. Кроме того, в игре используется EAC (Easy Anti-Cheat), что осложняет процесс внедрения модифицированных файлов.

Тем не менее, попытки Warner Bros. заблокировать добавление русской локализации не увенчались успехом. Как стало известно, команда Team RIG смогла активировать данную локализацию в игре: в ней переведены все основные меню, скиллы, предметы, описание и прочее (местами проскакивает оригинальный текст), но отсутствует перевод субтитров. Видимо Warner Bros. на определенном этапе разработки забросила русификатор и он остался в недоделанном виде.

Скачать частичный русификатор игры можно бесплатно с нашего сайта.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
warp 37

Вот это угар, конечно. Я так понимаю, аудитория постсоветских стран WB не нужна вообще. Да ещё и надо так извращаться, чтобы шифровать локализацию.

Похоже, американцы не в курсе, что русский язык распространён не только в России. Эх, сразу вспоминаются цитаты Задорнова.

21
Fad454

Так в эту парашу даже и за бесплатно я бы не стал играть)) Наверно многие на постсовке так же поступят, тем более тут много фанатов бэтмана и после того как они его убили уж точно))

8
Димка2010

они язык сделали и ждали последнего часа - если бы ситуация изменилась (мир же вокруг нас живой!), то они бы разблокировали русскую локализацию и не тратили бы время или патчи на пересбор файлов своей игры.

2
Stas776 Димка2010

При этом Хогвартс и МК1 имеют русский перевод, к МК1 даже патчноуты переводят

Да что там, у Отряда в Стиме страница переведена и даже название на несколько языков, включая

-1
AceTheKing Stas776

При этом онлайн в MK1 не работает с РФ и РБ IP адресов. Интересно что за каша в голове у WB...

-1
GorryAttack

Вы не совсем правы, по общему качеству этой игры видно, что WB в принципе аудитория не нужна. Как с российскими фильмами многими наверное-бабки отмывают)

-2
Сyberpunk

фу. какие блевотные скриншоты. удалите!

6
Zlobin_Evgeny

уроды конечно эти ворноры

5
Ruslan Бригадир

это бизнес ты сделал бы также ради денег

-9
Mr.DOOM Ruslan Бригадир

Отказался от денег ради денег? Как это работает?

11
jax baron Mr.DOOM

во во ни как просто надурь.

1
Гасен Ruslan Бригадир

Логика покинула чат)))

1
Ruslan Бригадир Mr.DOOM

нет откозался т языка чтоб не потерять деньги и заработать больше ру сигмен маленький не да вас игры делают

-2
barabear

Надписи выезжают за рамки, скорей всего это любительский перевод...

1
DenisVTR

файлы с русской локализацией есть в дистрибутиве игры, но они сильно зашифрованы - причем аж на два раза, в отличии от других языков. Непонятно что мешало разработчикам просто вырезать файлы из игры
А что бы в случае возвращения в РФ мигом его активировать

1
agula98

так там только меню и все, ингейм сабы на английском. Толку-то от этого огрызка

0
Scorpion_GamePlay

Не ну для тех кто 5500 вложил это приятная новость

0
kotasha

Лол WB прохиндеи, готовый текст специально удалили, ещё Easy Anti-Cheat внедрили в игре где нет смысла четверить, и ещё после этого вы хотите что то у них покупать.

0
Andrew_krsk

Не давно узнал, что эта игра во вселенной аркхема..., лучшего выпила серии и выброса её на помойку просто не придумать. За бетмена из аркхема очень обидно. Для себя буду считать, что серия самобытная и без других супергероев и исключительно про бетмена, без этого недоразумения.

-1
1barac9U7ada7

Я если помните давно, до всей этой петрушки прогнозировал что издатели игр в будущем будут отказываться от локализации игр именно на русский язык. Не смотря на то что в стим русский один из самых распространённых (около 20 % пользователей) затраты на русские локализации не оправдывают затраты, как говорит один вождь одной бешенной бензоколонки - экономически нецелесообразно. А когда некие головы придумали указ о приземлении игроделы просто воспользовались и сдёрнули. Судя по всему всё дело в низкой покупательной способности, и напоминаю особо умным упоротым что например Китай с лихвой перекроет все возможные финансовые потери. Так что что б игры вернулись надо им предложить будет очень интересные финансовые условия, но это увы Я считаю в ближайшем будущем просто НЕВОЗМОЖНО. УВЫ ...

-11
nicomedes

Чел, сегодня сделать локализацию на любой язык стоит пару копеек, просто прогнать текс через нейронку и немного подредактировать, никто в здравом уме не будет терять целый языковой рынок, только из-за каких-то убеждений.

1
1barac9U7ada7 nicomedes

чел, прочитай что Я написал, если не доходит то прочитай ещё раз, а вообще МНЕ больше не пиши, в твоём случае как говорится даже медицина бессильна

-5
BoT_TaK_BoT nicomedes
никто в здравом уме не будет терять целый языковой рынок, только из-за каких-то убеждений

ну как показала практика, то оказывается будут. хотя вопрос о здравом уме тут стоит наверное острее

0
Bordosi 1barac9U7ada7

Чел... Пиратство в РФ почти изжило себя еще до санкций, даже сейчас люди покупают лицухи, пусть и через сервисы. Такая ссанина, как Роскомнадзор сквад у нас определенно никому не интересна, да и в целом в мире она никому не интересна, как и Готемские Рыцари, которые тоже были безлокализации на Русский. А говорить, что локализация на один из международных языков не выгодна это пздц, конечно. Игры категории АА, Б, индюхи локализуют, а тут с многомилионным бюджетом и экономически не целесообразно, ага

0