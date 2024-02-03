В Suicide Squad: Kill the Justice League смогли активировать русскую локализацию

В игре Suicide Squad: Kill the Justice League, релиз которой состоялся вчера, нет официальной поддержки русского языка. Первоначально для игры был заявлен русский язык, но некоторое время назад компания Warner Bros. удалила упоминания о нем с официальной страницы игры.
После того как энтузиасты получили на руки файлы игры, они смогли обнаружить в них нечто интересное: файлы с русской локализацией есть в дистрибутиве игры, но они сильно зашифрованы - причем аж на два раза, в отличии от других языков. Непонятно что мешало разработчикам просто вырезать файлы из игры, если они так сильно не хотели чтобы их использовали. Кроме того, в игре используется EAC (Easy Anti-Cheat), что осложняет процесс внедрения модифицированных файлов.
Тем не менее, попытки Warner Bros. заблокировать добавление русской локализации не увенчались успехом. Как стало известно, команда Team RIG смогла активировать данную локализацию в игре: в ней переведены все основные меню, скиллы, предметы, описание и прочее (местами проскакивает оригинальный текст), но отсутствует перевод субтитров. Видимо Warner Bros. на определенном этапе разработки забросила русификатор и он остался в недоделанном виде.
Скачать частичный русификатор игры можно бесплатно с нашего сайта.
Вот это угар, конечно. Я так понимаю, аудитория постсоветских стран WB не нужна вообще. Да ещё и надо так извращаться, чтобы шифровать локализацию.
Похоже, американцы не в курсе, что русский язык распространён не только в России. Эх, сразу вспоминаются цитаты Задорнова.
Так в эту парашу даже и за бесплатно я бы не стал играть)) Наверно многие на постсовке так же поступят, тем более тут много фанатов бэтмана и после того как они его убили уж точно))
они язык сделали и ждали последнего часа - если бы ситуация изменилась (мир же вокруг нас живой!), то они бы разблокировали русскую локализацию и не тратили бы время или патчи на пересбор файлов своей игры.
При этом Хогвартс и МК1 имеют русский перевод, к МК1 даже патчноуты переводят
Да что там, у Отряда в Стиме страница переведена и даже название на несколько языков, включая
При этом онлайн в MK1 не работает с РФ и РБ IP адресов. Интересно что за каша в голове у WB...
Вы не совсем правы, по общему качеству этой игры видно, что WB в принципе аудитория не нужна. Как с российскими фильмами многими наверное-бабки отмывают)
фу. какие блевотные скриншоты. удалите!
уроды конечно эти ворноры
это бизнес ты сделал бы также ради денег
Отказался от денег ради денег? Как это работает?
во во ни как просто надурь.
Логика покинула чат)))
нет откозался т языка чтоб не потерять деньги и заработать больше ру сигмен маленький не да вас игры делают
Надписи выезжают за рамки, скорей всего это любительский перевод...
файлы с русской локализацией есть в дистрибутиве игры, но они сильно зашифрованы - причем аж на два раза, в отличии от других языков. Непонятно что мешало разработчикам просто вырезать файлы из игры
А что бы в случае возвращения в РФ мигом его активировать
так там только меню и все, ингейм сабы на английском. Толку-то от этого огрызка
Не ну для тех кто 5500 вложил это приятная новость
Лол WB прохиндеи, готовый текст специально удалили, ещё Easy Anti-Cheat внедрили в игре где нет смысла четверить, и ещё после этого вы хотите что то у них покупать.
Не давно узнал, что эта игра во вселенной аркхема..., лучшего выпила серии и выброса её на помойку просто не придумать. За бетмена из аркхема очень обидно. Для себя буду считать, что серия самобытная и без других супергероев и исключительно про бетмена, без этого недоразумения.
Я если помните давно, до всей этой петрушки прогнозировал что издатели игр в будущем будут отказываться от локализации игр именно на русский язык. Не смотря на то что в стим русский один из самых распространённых (около 20 % пользователей) затраты на русские локализации не оправдывают затраты, как говорит один вождь одной бешенной бензоколонки - экономически нецелесообразно. А когда некие головы придумали указ о приземлении игроделы просто воспользовались и сдёрнули. Судя по всему всё дело в низкой покупательной способности, и напоминаю особо умным упоротым что например Китай с лихвой перекроет все возможные финансовые потери. Так что что б игры вернулись надо им предложить будет очень интересные финансовые условия, но это увы Я считаю в ближайшем будущем просто НЕВОЗМОЖНО. УВЫ ...
Чел, сегодня сделать локализацию на любой язык стоит пару копеек, просто прогнать текс через нейронку и немного подредактировать, никто в здравом уме не будет терять целый языковой рынок, только из-за каких-то убеждений.
чел, прочитай что Я написал, если не доходит то прочитай ещё раз, а вообще МНЕ больше не пиши, в твоём случае как говорится даже медицина бессильна
ну как показала практика, то оказывается будут. хотя вопрос о здравом уме тут стоит наверное острее
Чел... Пиратство в РФ почти изжило себя еще до санкций, даже сейчас люди покупают лицухи, пусть и через сервисы. Такая ссанина, как Роскомнадзор сквад у нас определенно никому не интересна, да и в целом в мире она никому не интересна, как и Готемские Рыцари, которые тоже были безлокализации на Русский. А говорить, что локализация на один из международных языков не выгодна это пздц, конечно. Игры категории АА, Б, индюхи локализуют, а тут с многомилионным бюджетом и экономически не целесообразно, ага