В Suicide Squad: Kill the Justice League смогли активировать русскую локализацию

В игре Suicide Squad: Kill the Justice League, релиз которой состоялся вчера, нет официальной поддержки русского языка. Первоначально для игры был заявлен русский язык, но некоторое время назад компания Warner Bros. удалила упоминания о нем с официальной страницы игры.

После того как энтузиасты получили на руки файлы игры, они смогли обнаружить в них нечто интересное: файлы с русской локализацией есть в дистрибутиве игры, но они сильно зашифрованы - причем аж на два раза, в отличии от других языков. Непонятно что мешало разработчикам просто вырезать файлы из игры, если они так сильно не хотели чтобы их использовали. Кроме того, в игре используется EAC (Easy Anti-Cheat), что осложняет процесс внедрения модифицированных файлов.

Тем не менее, попытки Warner Bros. заблокировать добавление русской локализации не увенчались успехом. Как стало известно, команда Team RIG смогла активировать данную локализацию в игре: в ней переведены все основные меню, скиллы, предметы, описание и прочее (местами проскакивает оригинальный текст), но отсутствует перевод субтитров. Видимо Warner Bros. на определенном этапе разработки забросила русификатор и он остался в недоделанном виде.

Скачать частичный русификатор игры можно бесплатно с нашего сайта.