В Suicide Squad планируются "сотни" возможных комбинаций билдов, а также большая поддержка после запуска

Rocksteady Studios сообщает о масштабной поддержке после запуска игры Suicide Squad: Kill the Justice League, а также подробно объясняет, как работает геймплейные механики.

Информацию об основных элементах игры предоставил игровой директор Аксель Райдби (Axel Rydby), который рассказал о возможностях и предложениях проекта в своем сообщении на сервере Discord. Когда один из фанатов спросил о возможностях билдов членов команды Task Force X, таких как Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Король Шарк, Rocksteady сообщила о "сотнях" возможных комбинаций.

Прежде всего, когда мы разрабатывали игру, выбор игрока и его свобода были одной из наших основных философий дизайна. Мы действительно хотим, чтобы вы чувствовали, что можете сделать каждого персонажа своим и построить его в соответствии со своим стилем игры. Но если вы сделаете рывок и по-настоящему поиграете в снаряжение, то сможете найти поистине безумно мощные комбинации

Райдби продолжил, объяснив, что, хотя в начале игры у игроков будет достаточно возможных комбинаций, чтобы убить супергероя, контент после запуска поможет еще больше встряхнуться.

На старте мы видим сотни возможных комбинаций и перестановок для билдов четырех персонажей. Мы не должны говорить об этом сейчас, но мне очень хочется, чтобы вы увидели, какие крутые вещи мы готовим.

Аксель называет несколько "основных частей" билдов, которые позволят игрокам настраивать свой игровой стиль, включая такие вещи, как снаряжение Такие вещи, как Afflictions, можно будет применять к оружию ближнего боя и гранатам, создавая эффекты, такие как Deep Freeze и Diablo Blaze, основанные на других персонажах DC.

Игроки также смогут поиграть с деревьями талантов и механикой обхода, которая позволит им максимально использовать способности антигероя. Rocksteady уверена, что у фанатов будет множество вариантов, как построить каждого персонажа. Полное объяснение Райдби можно посмотреть ниже:

Хотя, похоже, Rocksteady не заинтересована в том, чтобы называть Suicide Squad: Kill the Justice League как игру с живым сервисом, команда, по крайней мере, подтвердила, что игроки могут ожидать после запуска сезонные обновления, новых играбельных персонажей, новый сюжетный контент, косметические предметы и многое другое.

Отряд самоубийц: Kill the Justice League выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X | S 2 февраля.