В Suicide Squad появились нечестные игроки

Недавние отчеты о Suicide Squad: Kill the Justice League свидетельствуют о проблемах с читерами в игре от Rocksteady Studios. Несмотря на отсутствие режима PvP, многие фанаты все еще выражают негодование по поводу хакеров, которые портят им удовольствие от игры.
«Все списки лидеров — это мошенники», — написал один из пользователей Steam 18 февраля. Он посоветовал фанатам, желающим убедиться в этом самим , открыть текущий рейтинг и проверить экран талантов любого высокопоставленного игрока. Подобные сообщения появились в последние дни в социальных сетях. «Хакеры уже проникли в игру», — сказал пользователь Reddit Hazzydiditagain , добавив, что таблицы лидеров в настоящее время полны игроков с «физически невозможным» DPS (damage per second) . После выхода последнего обновления Suicide Squad: Kill the Justice League, новые таблицы лидеров снова заполнились игроками, чьи персонажи кажутся подозрительно сильными, и их показатель DPS превышает миллиард.
"А честные закончились" ба-да-бумс.
Никогда такого не было и вот опять.
''– Неужели этим двадцати двум приятным молодым людям придётся бегать по столь обширному полю, терять силы, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность несколько мгновений погонять невзрачный кожаный мячик? И всё это лишь потому, что на всех нашёлся для игры только один мяч? – недовольно спросил Хоттабыч через несколько минут...
Случилось нечто неслыханное в истории футбола и совершенно необъяснимое с точки зрения законов природы: откуда-то сверху, с неба, упали и покатились по полю двадцать два ярко раскрашенных мяча. Все они были изготовлены из превосходного сафьяна.
– Безобразие!.. Неслыханное хулиганство!.. Кто это позволяет себе такие возмутительные шутки! – возбуждённо кричали на трибунах.
Конечно, виновника следовало немедленно вывести со стадиона и даже передать в руки милиции, но никто не в силах был его обнаружить. Только три человека из восьмидесяти тысяч зрителей – Хоттабыч и оба его молодых друга – знали, кто этот виновник
– Я хотел, чтобы было лучше, – также шёпотом оправдывался Хоттабыч. – Я думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший, по этому огромному полю, вволю поиграть собственным мячом.''
Надо было написать - В "Suicide Squad" ПОЯВИЛИСЬ игроки..
Не удивлюсь что это Rocksteady сделали, типпо черный пиар "смотрите в нашей игре читеры она не кал"
Во всех играх есть читеры
В редфолле даже их не осталось.
Данная шляпа рассчитана была на ДРУЗЕЙ из 4х человек , хз какой прикол играть с ноу-неймами из общяка .... хрена тут удивляться .... Та и получается у типа , который просрал деньги на эту муру, получается 3йка друзей оказались умней и не решились брать эту чушь 8) ...
Это пусибои с редита играть не умеют, вот и дивятся большим цифрам.
"i love this game its wonderful to play"
Чёт не знаю, на выходных купил акк и поиграл - и ничего хорошего там не обнаружил, кроме как повторяющиеся задания и проходной сюжет.
Челу реально интересно дрочить циферки на врагах-губках? Прекрасно читеров понимаю.
Пора уже привыкнуть то что читеры везде и их присутствие говорит о том что разрабам игры наплевать на их же проект. И никак с ними не будут бороться как в мк11 читеры были и остались так и в мк1 и вот тебе мусорка отряд который не кому не сдался только читерам)
Вот вам перевод этого письма: