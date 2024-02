В Suicide Squad появились нечестные игроки

Недавние отчеты о Suicide Squad: Kill the Justice League свидетельствуют о проблемах с читерами в игре от Rocksteady Studios. Несмотря на отсутствие режима PvP, многие фанаты все еще выражают негодование по поводу хакеров, которые портят им удовольствие от игры.

«Все списки лидеров — это мошенники», — написал один из пользователей Steam 18 февраля. Он посоветовал фанатам, желающим убедиться в этом самим , открыть текущий рейтинг и проверить экран талантов любого высокопоставленного игрока. Подобные сообщения появились в последние дни в социальных сетях. «Хакеры уже проникли в игру», — сказал пользователь Reddit Hazzydiditagain , добавив, что таблицы лидеров в настоящее время полны игроков с «физически невозможным» DPS (damage per second) . После выхода последнего обновления Suicide Squad: Kill the Justice League, новые таблицы лидеров снова заполнились игроками, чьи персонажи кажутся подозрительно сильными, и их показатель DPS превышает миллиард.