Все катсцены в Suicide Squad: Kill the Justice League были проработаны под любое время суток в игре

В большинстве игр с динамическим циклом дня и ночи разработчики чаще всего привязывают катсцену к определенному времени, выставляя тем самым наиболее подходящее освещение под катсцену (например в Grand Theft Auto V время автоматически перематывается до нужного перед началом миссии), но похоже что один из разработчиков Rocksteady в игре Suicide Squad: Kill the Justice League решил заморочиться и проработать освещение в каждой катсцене в игре для любого времени суток.
Об этом сообщил бывший художник по персонажам из Rocksteady Дель Уокер, когда фанаты попросили его подтвердить или опровергнуть их теорию, поскольку они заметили, что катсцены в различных трейлерах разворачиваются в разное время суток. Уокер подтвердил что все катсцены были сделаны под любое время суток в игре, и сказал что в студии за это был ответственен его коллега Эшли, который работает старшим художником по освещению.
Уокер уточнил, что не знает как с этим обстоят дела в игре на данный момент, но если в какой-то из катсцен от этого и откажутся - то исключительно по сценарным соображениям, поскольку до его ухода все катсцены в игре корректно работали в любое время суток.
Этот сумасшедший по несколько раз прорабатывал освещение в одних и тех же катсценах, чтобы охватить полный цикл дня и ночи. Я спросил его: ты действительно считаешь что это необходимо? Он сказал что-то вроде: «Нет. Это безумие. Но фанаты, я думаю, оценят это». - вспоминает Уокер
Выход игры состоится уже 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series.
Вау это невероятно, 2024 год, катсцены в игре были проработаны под любое время суток (сарказм).
серьезные заморочки для трешни, лучшеб заморочились и игру настоящую сделали
Эм... Эм... Что? Какое отношение имеет катсцена к освещению? Алло.. катсцена же просто анимация уже в освещенном пространстве, какая проработка? Че он несет вообще? Как будто слушаю студентика, который расхваливает свою дипломную работу, которая по факту шлак из воды и бреда.
В играх почти везде свет искусственно выставляют под катсцены до сих пор. Если разраб в катсцене, в которой например действие происходит в темное время суток, не поставит свет под нужным углом, то в ней будет видно примерно ничерта. Так например было бы в кадре с Чудо-Женщиной/Флешем ночью, если бы этот Эшли не направил свет на них ручками. Просто многие разрабы прорабатывают по одному варианту катсцены и лочат их на нужное время суток, таким образом им достаточно всего один раз проработать каждую катсцену, а здесь человек выставлял освещение под все катсцены во все возможные варианты времени суток.
Собственно из-за этого когда прикручивают к игре корректный рейтрейсинг многие катсцены начинают выглядеть как гов но с пересветом/темнотой, т.к. не были рассчитаны под глобальное освещение и в них вручную выставлялся свет, а потом это убрали и отдали рейтрейсингу самому заниматься этим, а он сделал по физически правильному, но не всегда уместному варианту.
Хвалиться этим/делать это или нет каждый разраб решает сам. В данном случае бывший коллега похвалил его, поскольку чел все катсцены переделывал в одного и это большой объем работы для одного человека. Катсцены к слову - то немногое, что в игре выглядит хорошо, в отличии от многих других ее элементов. Видать остальными элементами занимались не настолько трудолюбивые Эшли.
Ааа, серьезна? Я думал разработка игр уже вышла с того уровня где надо вручную всю эту лабуду выставлять, нуу не знаю, надежд на эту игру у меня немного, поэтому как бы практически всё равно что с ней там происходит, но спасибо за объяснение.