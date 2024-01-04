Все катсцены в Suicide Squad: Kill the Justice League были проработаны под любое время суток в игре

В большинстве игр с динамическим циклом дня и ночи разработчики чаще всего привязывают катсцену к определенному времени, выставляя тем самым наиболее подходящее освещение под катсцену (например в Grand Theft Auto V время автоматически перематывается до нужного перед началом миссии), но похоже что один из разработчиков Rocksteady в игре Suicide Squad: Kill the Justice League решил заморочиться и проработать освещение в каждой катсцене в игре для любого времени суток.

Об этом сообщил бывший художник по персонажам из Rocksteady Дель Уокер, когда фанаты попросили его подтвердить или опровергнуть их теорию, поскольку они заметили, что катсцены в различных трейлерах разворачиваются в разное время суток. Уокер подтвердил что все катсцены были сделаны под любое время суток в игре, и сказал что в студии за это был ответственен его коллега Эшли, который работает старшим художником по освещению.

Уокер уточнил, что не знает как с этим обстоят дела в игре на данный момент, но если в какой-то из катсцен от этого и откажутся - то исключительно по сценарным соображениям, поскольку до его ухода все катсцены в игре корректно работали в любое время суток.

Этот сумасшедший по несколько раз прорабатывал освещение в одних и тех же катсценах, чтобы охватить полный цикл дня и ночи. Я спросил его: ты действительно считаешь что это необходимо? Он сказал что-то вроде: «Нет. Это безумие. Но фанаты, я думаю, оценят это». - вспоминает Уокер

Выход игры состоится уже 2 февраля на PC, PS5 и Xbox Series.