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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.1 196 оценок

Все очень плохо? По слухам, журналисты не получили пресс-копии Suicide Squad: Kill the Justice League для обзоров

butcher69
Новости

До выхода Suicide Squad: Kill the Justice League осталось меньше одной полной недели. Ранний доступ к игре начнётся 30 января, но в настоящее время вокруг неё царит атмосфера негатива и сомнений.

После волны разочаровывающих превью и негативной реакции прессы Rocksteady, похоже, решила придержать пресс-копии, чтобы избежать дальнейшего ущерба. По некоторым данным, за четыре дня до релиза журналисты до сих пор не получили свои ключи.

Согласно последней информации, большинство крупных изданий утверждают, что ничего не знают о Suicide Squad: Kill the Justice League. Это признал и популярный летсплейщик и инсайдер Джефф Грабб, который сделал аналогичное замечание на одной из своих трансляций.

Она выходит через неделю, а я не знаю никого, у кого была бы пресс-копия

Предполагается, что этот шаг направлен на борьбу со сложившейся ситуацией вокруг предстоящего запуска игры. Ранее в этом месяце студия сняла NDA с Альфы, надеясь получить больше положительных отзывов об игре со стороны игроков.

Теперь Warner Bros, возможно, надеется максимально отсрочить появление рецензий. Если пресс-копии будут разосланы позже, чем обычно, большинство изданий вряд ли опубликуют свои вердикты до релиза.

Это даст издателю достаточно времени, чтобы обеспечить предзаказы и ранние покупки на фоне замешательства покупателей, которые обычно ждут мнений и оценок.

В конечном итоге такая ситуация может принести больше вреда Suicide Squad: Kill the Justice League, чем пользы. Общественность не любит, когда издатели и разработчики прибегают к подобной тактике, поэтому результат может оказаться не таким благоприятным, как надеется Warner Bros Games.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
Все очень плохо?

Это и так было уже давно понятно, когда студию ответственную за хорошие синглы про бэтса упоротая WB начала пихать на разработку игра-сервисов

4
Евгений Кондратенко

Ахах такая же ситуация как с киберпанк 2077) Когда реды заявляли, что Киану Ривзу игра понравилась, а сам он спустя время сказал, что вообще в неё не играл)))

2
Pravdarub

Киану наверное теперь с играми связываться не будет.

0
Stas776

Кто бы сомневался, тут с анонса всё было не очень, а с каждой новостью и роликом только хуже становилось

2
samosan

Решили не тратится не "чемоданы" , журналисты вполне себе расхваливают любое уг на этих пресс релизах,до официального выхода обзорам верить нельзя.

0
Кей Овальд

Это прям смешно.

0
Zlobin_Evgeny

Решили подстраховаться,может так не провалится на старте

0
Петр Стрельцов

Официальный слоган игры "Все очень плохо?" - Через неделю со значимой скидкой , через две $1, 99, через три даром не сдалась..Покупай не скупись - вся игра на отъ..бись..

0
kotasha

И по итогу игра провалиться и всех по итогу распустят.

0
ForESC

Так была же новость о том, что "журналистам дали попробовать" поиграть в игру? Кто-то либо пи*дит, либо обиженка что он "не избранный" и не стал тем кому дали доступ.

-1
spaMER_ID

Дали попробовать и дали пресс-версию для обзора разные ведь вещи.

0
PeroAlxp

Ну мне по роликам не понравилось что Харли говорит голосом старой бабули. А так нужно смотреть, а потом уже делать выводы.

-2
Stas776

Как раз Харли озвучивает актриса, которая её озвучивает со времён Аркхам Сити. Да и в мультиках она тоже озвучивала, если не ошибаюсь

-1