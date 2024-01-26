Все очень плохо? По слухам, журналисты не получили пресс-копии Suicide Squad: Kill the Justice League для обзоров

До выхода Suicide Squad: Kill the Justice League осталось меньше одной полной недели. Ранний доступ к игре начнётся 30 января, но в настоящее время вокруг неё царит атмосфера негатива и сомнений.

После волны разочаровывающих превью и негативной реакции прессы Rocksteady, похоже, решила придержать пресс-копии, чтобы избежать дальнейшего ущерба. По некоторым данным, за четыре дня до релиза журналисты до сих пор не получили свои ключи.

Согласно последней информации, большинство крупных изданий утверждают, что ничего не знают о Suicide Squad: Kill the Justice League. Это признал и популярный летсплейщик и инсайдер Джефф Грабб, который сделал аналогичное замечание на одной из своих трансляций.

Она выходит через неделю, а я не знаю никого, у кого была бы пресс-копия

Предполагается, что этот шаг направлен на борьбу со сложившейся ситуацией вокруг предстоящего запуска игры. Ранее в этом месяце студия сняла NDA с Альфы, надеясь получить больше положительных отзывов об игре со стороны игроков.

Теперь Warner Bros, возможно, надеется максимально отсрочить появление рецензий. Если пресс-копии будут разосланы позже, чем обычно, большинство изданий вряд ли опубликуют свои вердикты до релиза.

Это даст издателю достаточно времени, чтобы обеспечить предзаказы и ранние покупки на фоне замешательства покупателей, которые обычно ждут мнений и оценок.

В конечном итоге такая ситуация может принести больше вреда Suicide Squad: Kill the Justice League, чем пользы. Общественность не любит, когда издатели и разработчики прибегают к подобной тактике, поэтому результат может оказаться не таким благоприятным, как надеется Warner Bros Games.