Все очень плохо? По слухам, журналисты не получили пресс-копии Suicide Squad: Kill the Justice League для обзоров

До выхода Suicide Squad: Kill the Justice League осталось меньше одной полной недели. Ранний доступ к игре начнётся 30 января, но в настоящее время вокруг неё царит атмосфера негатива и сомнений.
После волны разочаровывающих превью и негативной реакции прессы Rocksteady, похоже, решила придержать пресс-копии, чтобы избежать дальнейшего ущерба. По некоторым данным, за четыре дня до релиза журналисты до сих пор не получили свои ключи.
Согласно последней информации, большинство крупных изданий утверждают, что ничего не знают о Suicide Squad: Kill the Justice League. Это признал и популярный летсплейщик и инсайдер Джефф Грабб, который сделал аналогичное замечание на одной из своих трансляций.
Она выходит через неделю, а я не знаю никого, у кого была бы пресс-копия
Предполагается, что этот шаг направлен на борьбу со сложившейся ситуацией вокруг предстоящего запуска игры. Ранее в этом месяце студия сняла NDA с Альфы, надеясь получить больше положительных отзывов об игре со стороны игроков.
Теперь Warner Bros, возможно, надеется максимально отсрочить появление рецензий. Если пресс-копии будут разосланы позже, чем обычно, большинство изданий вряд ли опубликуют свои вердикты до релиза.
Это даст издателю достаточно времени, чтобы обеспечить предзаказы и ранние покупки на фоне замешательства покупателей, которые обычно ждут мнений и оценок.
В конечном итоге такая ситуация может принести больше вреда Suicide Squad: Kill the Justice League, чем пользы. Общественность не любит, когда издатели и разработчики прибегают к подобной тактике, поэтому результат может оказаться не таким благоприятным, как надеется Warner Bros Games.
Это и так было уже давно понятно, когда студию ответственную за хорошие синглы про бэтса упоротая WB начала пихать на разработку игра-сервисов
Ахах такая же ситуация как с киберпанк 2077) Когда реды заявляли, что Киану Ривзу игра понравилась, а сам он спустя время сказал, что вообще в неё не играл)))
Киану наверное теперь с играми связываться не будет.
Кто бы сомневался, тут с анонса всё было не очень, а с каждой новостью и роликом только хуже становилось
Решили не тратится не "чемоданы" , журналисты вполне себе расхваливают любое уг на этих пресс релизах,до официального выхода обзорам верить нельзя.
Это прям смешно.
Решили подстраховаться,может так не провалится на старте
Официальный слоган игры "Все очень плохо?" - Через неделю со значимой скидкой , через две $1, 99, через три даром не сдалась..Покупай не скупись - вся игра на отъ..бись..
И по итогу игра провалиться и всех по итогу распустят.
Так была же новость о том, что "журналистам дали попробовать" поиграть в игру? Кто-то либо пи*дит, либо обиженка что он "не избранный" и не стал тем кому дали доступ.
Дали попробовать и дали пресс-версию для обзора разные ведь вещи.
Ну мне по роликам не понравилось что Харли говорит голосом старой бабули. А так нужно смотреть, а потом уже делать выводы.
Как раз Харли озвучивает актриса, которая её озвучивает со времён Аркхам Сити. Да и в мультиках она тоже озвучивала, если не ошибаюсь