Всё еще не бесплатно: Warner Bros. установила на Suicide Squad скидку в 60% менее чем через 4 месяца после релиза

По всей видимости с продажами Suicide Squad: Kill the Justice League всё совсем печально: издательство Warner Bros. установила скидку на игру в 60% менее чем через 4 месяца после релиза. Скидка будет действовать аж до 3 июня.
Обычно такую крупную скидку издатели выставляют не раньше чем через год после релиза игры, а в некоторых случаях, игры до нее не доходят и вовсе. Тем не менее, похоже, что даже с 60% скидкой игроки не собираются играть в Отряд Самоубийц - текущий среднесуточный онлайн у проекта по-прежнему составляет всего лишь 200 человек в Steam.
Suicide Squad: Kill the Justice League вышла 2 февраля текущего года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра получила массу критики как от игроков, так и от журналистов: средняя оценка проекта на Metacritic составляет 60 баллов от критиков и 3.5/10 от игроков.
Ща немного погодя этот кал улетит в подписки бокса и пс
На такую гомняшку никто не клюнит, только фаны!!!!!!!!
Я и бесплатно в неё играть не буду, вообще бы стоило бы доплачивать людям игравшим в этот игросодержащий продукт.