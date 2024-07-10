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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.1 440 оценок

Второй сезон Suicide Squad: Kill the Justice League отложен всего за сутки до выхода

butcher69
Новости

Второй сезон провальной Suicide Squad: Kill the Justice League, премьера которого была запланирована на 11 июля, отложен всего за сутки до его выхода. Rocksteady Studios, разработчик игры, объявил в официальном Твиттере, что новый сезон теперь выйдет 25 июля.

Причина задержки не была раскрыта. Rocksteady Studios поблагодарил немногочисленных фанатов за терпение.

Во втором сезоне нас ждет новый игровой персонаж - миссис Фриз, новое снаряжение, миссии, карты и множество других функций.

-5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Без негатива

А можно просто закрыть это позорище и всех, кто прикладывал к этому руку?

3
Your Hair is Beautiful

Закрыть надо Warner Brazzers за впихивание сервисного шлака в игру. Если бы не они, то игра была бы на уровне прошлых игр Rocksteady, если не лучше.

0
r23dom

не надо, пусть варятся в этом чане с дерьмом, а то расползутся по другим студиям и начнут там пованивать, а то и откровенно смердеть

0
Без негатива Your Hair is Beautiful
то игра была бы на уровне прошлых игр Rocksteady

Каким чудом, если оттуда уже все разбежались давно, включая руководителей))))

0
Victor Dukoff

Ой, все - сделали голимую жуткую халтуру, закономерно не получилось, не фартануло заработать все деньги мира.

На ПК в том же Стиме в это убожество продолжает играть от силы пара сотен игроков. Неудивительно, что лавочка с лохотроном потихоньку закрывается.

Ибо зачем стараться, ведь в отличие от Скворцов и Кристал Дайнемикс, связанных с микимаусом очень жестким конрактом, Рокстэди это внутренняя студия Ворнеров, и в их случае Большой Босс может приказать зафиксировать убытки, даже не дожидаясь квартального отчета.

1
Пользователь ВКонтакте

а для кого? // Дмитрий Рыбалко

0
dreamevil2067

Надо не откладывать а ЗАКРЫВАТЬ на хер

0
Пользователь ВКонтакте

Кой в жony МИССИС фриз, если всю жизнь был МИСТЕР? // Александр Ковалёв

0
MORDORR
0