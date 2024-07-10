Второй сезон Suicide Squad: Kill the Justice League отложен всего за сутки до выхода

Второй сезон провальной Suicide Squad: Kill the Justice League, премьера которого была запланирована на 11 июля, отложен всего за сутки до его выхода. Rocksteady Studios, разработчик игры, объявил в официальном Твиттере, что новый сезон теперь выйдет 25 июля.
Причина задержки не была раскрыта. Rocksteady Studios поблагодарил немногочисленных фанатов за терпение.
Во втором сезоне нас ждет новый игровой персонаж - миссис Фриз, новое снаряжение, миссии, карты и множество других функций.
А можно просто закрыть это позорище и всех, кто прикладывал к этому руку?
Закрыть надо Warner Brazzers за впихивание сервисного шлака в игру. Если бы не они, то игра была бы на уровне прошлых игр Rocksteady, если не лучше.
не надо, пусть варятся в этом чане с дерьмом, а то расползутся по другим студиям и начнут там пованивать, а то и откровенно смердеть
Каким чудом, если оттуда уже все разбежались давно, включая руководителей))))
Ой, все - сделали голимую жуткую халтуру, закономерно не получилось, не фартануло заработать все деньги мира.
На ПК в том же Стиме в это убожество продолжает играть от силы пара сотен игроков. Неудивительно, что лавочка с лохотроном потихоньку закрывается.
Ибо зачем стараться, ведь в отличие от Скворцов и Кристал Дайнемикс, связанных с микимаусом очень жестким конрактом, Рокстэди это внутренняя студия Ворнеров, и в их случае Большой Босс может приказать зафиксировать убытки, даже не дожидаясь квартального отчета.
а для кого? // Дмитрий Рыбалко
Надо не откладывать а ЗАКРЫВАТЬ на хер
Кой в жony МИССИС фриз, если всю жизнь был МИСТЕР? // Александр Ковалёв