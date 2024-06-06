Журналист Джейсон Шрайер раскрыл историю создания провальной Suicide Squad Kill the Justice League

В начале февраля студия Rocksteady, известная по серии Batman: Arkham, выпустила кооперативный Suicide Squad Kill the Justice League. Однако проект оказался громким провалом: игра не понравилась ни прессе, ни обычным игрокам.
Журналист Джейсон Шрайер в своем материале проливает свет на причины провала игры, раскрывая историю разработки, наполненную хаосом, сменой идей и перфекционизмом.
Первоначальная задумка и резкая смена курса:
Решение сделать игру-сервис Rocksteady приняла самостоятельно, но тут не обошлось без давления со стороны WB Games, которые видели огромный потенциал на фоне огромных успехов Destiny и других игр жанра. Главам студии постоянно показывали, насколько игры-сервисы прибыльные и успешные.
"Отряд Самоубийц" от WB Montreal был передан более престижной студии Rocksteady после оглушительного успеха одноименного фильма 2016 года. После Batman: Arkham Knight основатели Rocksteady жаждали новых вызовов. Так зародилась идея сетевой игры-головоломки Stones. Но к концу 2016 года "Отряд самоубийц" от WB Montreal был передан более престижной студии Rocksteady после успеха одноименного фильма 2016 года. WB видела в "Отряде" новую золотую жилу, способную принести миллионы. Релиз был запланирован не позднее 2020 года.
Изначально игра задумывалась как проект с рукопашными боями, но в процессе разработки Rocksteady под давлением Warner Bros. Games перешла на огнестрельное оружие. Это решение вызвало недоумение у многих сотрудников студии, ведь герои "Отряда самоубийц" не ассоциируются с типичными шутерами.
Сложности разработки и перфекционизм:
Разработка Suicide Squad с самого начала была омрачена техническими трудностями. Огромный объем работы и перфекционизм Сефтона Хилла, главы Rocksteady, приводили к задержкам и вырезанию целых кусков игры. Иногда он мог месяцами держать сотрудников в неведении в ожидании своего решения.
Хилл также упорно продвигал идею транспорта с огнестрельным оружием, которая не нашла поддержки в студии и была отменена после долгих месяцев экспериментов.
Руководство Rocksteady, не имея опыта в разработке игр-сервисов, ориентировалось на сомнительные примеры, такие как Anthem, "Мстители" и Redfall, игнорируя их провалы.
В конце 2022 года Rocksteady покинули ее основатели, что стало шоком для сотрудников и окончательно деморализовало команду. Без четкого руководства и в условиях постоянных изменений проект "Отряд самоубийц" был обречен.
Несмотря на опасения, WB верила в успех: Разработчики сомневались в Suicide Squad, но руководство WB было оптимистично. Они хвалили графику и предрекали игре миллиардную франшизу.
Несмотря на провал Suicide Squad, WB не намерена отказываться от игрового рынка. Rocksteady планирует вернуться к своим корням, создав однопользовательский проект.
Суть в том, что в руководстве всегда сидят так называемые "эффективные менеджеры". Когда человек не умеет ничего в этой жизни, он либо учит других, либо командует другими.
Золотые слова юрий венедиктович )) // Айлана Сагаева
Вам бы отдохнуть, не бережёте вы себя. // Антон Долгих
Суть проста, хотели бабки доить с пользователей, но что та пошло не так, и игра с треском провалилась.
" о, отряд самоубийц в кино вышел, давайте запилим мультиплейрную гриндилку по ним" - коротко об разработке
просто им надо было вложиться в курсы "успешного успеха" -и тогда бы, игра выстрелила.
"после оглушительного успеха фильма 2016 года" - а был ли оглушительный успех? // Александр Ковалёв
Лень читать историю провала. Люблю ориентироваться на успешных.
Эти тоже вот не почитали историю провалов своих ориентиров и сами провалились.