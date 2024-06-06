Журналист Джейсон Шрайер раскрыл историю создания провальной Suicide Squad Kill the Justice League

В начале февраля студия Rocksteady, известная по серии Batman: Arkham, выпустила кооперативный Suicide Squad Kill the Justice League. Однако проект оказался громким провалом: игра не понравилась ни прессе, ни обычным игрокам.

Журналист Джейсон Шрайер в своем материале проливает свет на причины провала игры, раскрывая историю разработки, наполненную хаосом, сменой идей и перфекционизмом.

Первоначальная задумка и резкая смена курса:

Решение сделать игру-сервис Rocksteady приняла самостоятельно, но тут не обошлось без давления со стороны WB Games, которые видели огромный потенциал на фоне огромных успехов Destiny и других игр жанра. Главам студии постоянно показывали, насколько игры-сервисы прибыльные и успешные.

"Отряд Самоубийц" от WB Montreal был передан более престижной студии Rocksteady после оглушительного успеха одноименного фильма 2016 года. После Batman: Arkham Knight основатели Rocksteady жаждали новых вызовов. Так зародилась идея сетевой игры-головоломки Stones. Но к концу 2016 года "Отряд самоубийц" от WB Montreal был передан более престижной студии Rocksteady после успеха одноименного фильма 2016 года. WB видела в "Отряде" новую золотую жилу, способную принести миллионы. Релиз был запланирован не позднее 2020 года.

Изначально игра задумывалась как проект с рукопашными боями, но в процессе разработки Rocksteady под давлением Warner Bros. Games перешла на огнестрельное оружие. Это решение вызвало недоумение у многих сотрудников студии, ведь герои "Отряда самоубийц" не ассоциируются с типичными шутерами.

Сложности разработки и перфекционизм:

Разработка Suicide Squad с самого начала была омрачена техническими трудностями. Огромный объем работы и перфекционизм Сефтона Хилла, главы Rocksteady, приводили к задержкам и вырезанию целых кусков игры. Иногда он мог месяцами держать сотрудников в неведении в ожидании своего решения.

Хилл также упорно продвигал идею транспорта с огнестрельным оружием, которая не нашла поддержки в студии и была отменена после долгих месяцев экспериментов.

Руководство Rocksteady, не имея опыта в разработке игр-сервисов, ориентировалось на сомнительные примеры, такие как Anthem, "Мстители" и Redfall, игнорируя их провалы.

В конце 2022 года Rocksteady покинули ее основатели, что стало шоком для сотрудников и окончательно деморализовало команду. Без четкого руководства и в условиях постоянных изменений проект "Отряд самоубийц" был обречен.

Несмотря на опасения, WB верила в успех: Разработчики сомневались в Suicide Squad, но руководство WB было оптимистично. Они хвалили графику и предрекали игре миллиардную франшизу.

Несмотря на провал Suicide Squad, WB не намерена отказываться от игрового рынка. Rocksteady планирует вернуться к своим корням, создав однопользовательский проект.