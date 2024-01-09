Журналистам дали попробовать Suicide Squad: Kill the Justice League - они остались недовольны игрой

Компания Rocksteady и издательство Warner Bros. решили дать поиграть в превью-копии Suicide Squad: Kill the Justice League некоторым крупным изданиям...и кажется лучше бы они этого не делали, поскольку теперь судьба проекта выглядит еще более печальной.
Журналистам дали поиграть около 4-х часов, и они остались недовольны: по словам журналиста из VGC "вы никогда не догадаетесь что Suicide Squad: Kill the Justice League сделала студия, создавшая лучшую супергеройскую трилогию". Автор говорит о том, что геймплей с отстрелом фиолетовых врагов гораздо скучнее прежнего из серии Аркхем, а вертикальность превращает игру в хаотичные прыжки с крыши на крышу, где постоянно теряешься в окружении.
Издание IGN и вовсе вынесло довольно удручающий вердикт игре: "После превью-копии у меня стало даже меньше оптимизма, чем было до него."
Автор Eurogamer написал, что в игре неотзывчивое управление, а у персонажей не ощущается командная работа от слова совсем - это просто индивидуальный хаотичный отстрел врагов.
"Понятно, что Rocksteady стремится попробовать что-то новое в Suicide Squad, оставаясь при этом привязанным к прошлому студии, но, будучи онлайн-шутером с элементами лайв-сервиса, она, возможно, больше пытается гоняться за тенденциями, чем придерживается того, что студия умеет делать лучше всего. Здесь есть сильная история в стиле Аркхема и характерное повествование, но, возможно, это не та супергеройская игра, которую вы ищете." - заключил автор
Кажется ситуация с Suicide Squad: Kill the Justice League для Warner Bros. и Rocksteady становится всё печальнее и печальнее. Пока что всё выглядит так, что игра станет очень громким провалом студии, который может привести к печальным последствиям для нее.
даже журналюги за бабки не смогли проглотить, подавились.
обосраться по полной
Журналисты поняли, что они это даже своим читателям скормить не смогут, и предпочли отказаться от денег, но сохранить репутацию.
до сих пор не верю, что вот ЭТО создали rocksteady...
вот заметили хороший сюжет- вот надо было и оставить сюжет а онлайн убрать.
лут боксы, скины и сезон пасссы сами себя не продадут
>Журналистам
>остались недовольны игрой
Неужели и палка раз в год стреляет?
с самого начала видно что дрочильня по прыщам не лучше мстителей
тут случай такой что мстители могут оказаться лучше
лол ну если уж современный журналисто недоволен xD ну вы сами поняли что это а не игра
как же мало толковых\интересных\оптимизированных игр стало выходить. В которые не заставляешь себя играть....
Лучше бы еще часть про Бэтмена сделали, на UE 5.
а ведь хотели сделать новую часть в стиле Batman Beyond...
пичалька, а надеялся
А на что надеяться, и так понятно что это тупа gotham knights, им даже перенос не помог.
Я бы побоялся игру выпускать, студия крупно опозорится.
DC это мрачный антураж, не стоит пытаться из данных комиксов сделать стерильное marvelское произведение.
Посмотрел ролики в ютубе, вертикальность это реально шляпа, лучше бы они её не делали
Да восторжествует справедливость, походу сдравому смыслу в Америке уже надоело играть в русскую рулетку. Слава богу не все амеры имбецилы.
Да ладно
Сделайте больше крови, обнажёнки, секса, красивых девушки, шуток про негров и фемок и тогда 100% будет ТОП!
Возможно я неправ, но студия которая подарила нам такую шикарную трилогию, опираясь на сюжет и синглплеер, сейчас будет просто раздавлена катком "унижения" из-за, априори, желания сделать "coop", в погоне за мейнстримом сетевых дрочилен! Ну, что сказать, пожинайте плоды своих сомнительных экспериментов!!!
Да накол их...
Ну что ж поделать так бывает