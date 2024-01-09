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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.2 183 оценки

Журналистам дали попробовать Suicide Squad: Kill the Justice League - они остались недовольны игрой

AceTheKing
Новости

Компания Rocksteady и издательство Warner Bros. решили дать поиграть в превью-копии Suicide Squad: Kill the Justice League некоторым крупным изданиям...и кажется лучше бы они этого не делали, поскольку теперь судьба проекта выглядит еще более печальной.

Журналистам дали поиграть около 4-х часов, и они остались недовольны: по словам журналиста из VGC "вы никогда не догадаетесь что Suicide Squad: Kill the Justice League сделала студия, создавшая лучшую супергеройскую трилогию". Автор говорит о том, что геймплей с отстрелом фиолетовых врагов гораздо скучнее прежнего из серии Аркхем, а вертикальность превращает игру в хаотичные прыжки с крыши на крышу, где постоянно теряешься в окружении.

Издание IGN и вовсе вынесло довольно удручающий вердикт игре: "После превью-копии у меня стало даже меньше оптимизма, чем было до него."

Автор Eurogamer написал, что в игре неотзывчивое управление, а у персонажей не ощущается командная работа от слова совсем - это просто индивидуальный хаотичный отстрел врагов.

"Понятно, что Rocksteady стремится попробовать что-то новое в Suicide Squad, оставаясь при этом привязанным к прошлому студии, но, будучи онлайн-шутером с элементами лайв-сервиса, она, возможно, больше пытается гоняться за тенденциями, чем придерживается того, что студия умеет делать лучше всего. Здесь есть сильная история в стиле Аркхема и характерное повествование, но, возможно, это не та супергеройская игра, которую вы ищете." - заключил автор

Кажется ситуация с Suicide Squad: Kill the Justice League для Warner Bros. и Rocksteady становится всё печальнее и печальнее. Пока что всё выглядит так, что игра станет очень громким провалом студии, который может привести к печальным последствиям для нее.

22
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
GraF68ru

даже журналюги за бабки не смогли проглотить, подавились.

16
Сyberpunk
Компания Rocksteady и издательство Warner Bros решили

обосраться по полной

11
Fyjybv 24 24

Журналисты поняли, что они это даже своим читателям скормить не смогут, и предпочли отказаться от денег, но сохранить репутацию.

7
ivan41kds

до сих пор не верю, что вот ЭТО создали rocksteady...

4
jax baron

вот заметили хороший сюжет- вот надо было и оставить сюжет а онлайн убрать.

3
Димка2010

лут боксы, скины и сезон пасссы сами себя не продадут

2
Лариан Яна

>Журналистам
>остались недовольны игрой
Неужели и палка раз в год стреляет?

2
Ваtоn

с самого начала видно что дрочильня по прыщам не лучше мстителей

1
jax baron

тут случай такой что мстители могут оказаться лучше

12
Wolfenstein

лол ну если уж современный журналисто недоволен xD ну вы сами поняли что это а не игра

1
romero52

как же мало толковых\интересных\оптимизированных игр стало выходить. В которые не заставляешь себя играть....

1
Stepan Bratuhin

Лучше бы еще часть про Бэтмена сделали, на UE 5.

1
Seven Caravan

а ведь хотели сделать новую часть в стиле Batman Beyond...

0
Zlobin_Evgeny

пичалька, а надеялся

0
KIBERMAX

А на что надеяться, и так понятно что это тупа gotham knights, им даже перенос не помог.

0
SOLUS5678

Я бы побоялся игру выпускать, студия крупно опозорится.

0
Евпатий Романов

DC это мрачный антураж, не стоит пытаться из данных комиксов сделать стерильное marvelское произведение.

0
Палыч Роков

Посмотрел ролики в ютубе, вертикальность это реально шляпа, лучше бы они её не делали

0
Sigaretro

Да восторжествует справедливость, походу сдравому смыслу в Америке уже надоело играть в русскую рулетку. Слава богу не все амеры имбецилы.

0
Punisher1

Да ладно

0
Jon Bekket

Сделайте больше крови, обнажёнки, секса, красивых девушки, шуток про негров и фемок и тогда 100% будет ТОП!

0
MаD

Возможно я неправ, но студия которая подарила нам такую шикарную трилогию, опираясь на сюжет и синглплеер, сейчас будет просто раздавлена катком "унижения" из-за, априори, желания сделать "coop", в погоне за мейнстримом сетевых дрочилен! Ну, что сказать, пожинайте плоды своих сомнительных экспериментов!!!

0
CAT987g

Да накол их...

0
Mad_cloud

Ну что ж поделать так бывает

-2