Журналистам дали попробовать Suicide Squad: Kill the Justice League - они остались недовольны игрой

Компания Rocksteady и издательство Warner Bros. решили дать поиграть в превью-копии Suicide Squad: Kill the Justice League некоторым крупным изданиям...и кажется лучше бы они этого не делали, поскольку теперь судьба проекта выглядит еще более печальной.

Журналистам дали поиграть около 4-х часов, и они остались недовольны: по словам журналиста из VGC "вы никогда не догадаетесь что Suicide Squad: Kill the Justice League сделала студия, создавшая лучшую супергеройскую трилогию". Автор говорит о том, что геймплей с отстрелом фиолетовых врагов гораздо скучнее прежнего из серии Аркхем, а вертикальность превращает игру в хаотичные прыжки с крыши на крышу, где постоянно теряешься в окружении.

Издание IGN и вовсе вынесло довольно удручающий вердикт игре: "После превью-копии у меня стало даже меньше оптимизма, чем было до него."

Автор Eurogamer написал, что в игре неотзывчивое управление, а у персонажей не ощущается командная работа от слова совсем - это просто индивидуальный хаотичный отстрел врагов.

"Понятно, что Rocksteady стремится попробовать что-то новое в Suicide Squad, оставаясь при этом привязанным к прошлому студии, но, будучи онлайн-шутером с элементами лайв-сервиса, она, возможно, больше пытается гоняться за тенденциями, чем придерживается того, что студия умеет делать лучше всего. Здесь есть сильная история в стиле Аркхема и характерное повествование, но, возможно, это не та супергеройская игра, которую вы ищете." - заключил автор

Кажется ситуация с Suicide Squad: Kill the Justice League для Warner Bros. и Rocksteady становится всё печальнее и печальнее. Пока что всё выглядит так, что игра станет очень громким провалом студии, который может привести к печальным последствиям для нее.