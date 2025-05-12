Компания Konami проведет специальную трансляцию, посвященную серии Suikoden, 15 мая

Компания Konami анонсировала проведение мероприятия Suikoden Live, которое состоится 15 мая в 17:00 по московскому времени. Трансляция пройдет на официальном YouTube-канале Konami и будет посвящена знаменитой серии ролевых игр Suikoden. Во время мероприятия ожидаются новости о ремастерах Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars, которые уже доступны на платформах PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Кроме того, на мероприятии будет представлена информация о новом мобильном спин-оффе Suikoden STAR LEAP, который разрабатывается для iOS и Android. Хотя подробности о проекте пока не раскрыты, его анонс вызывает интерес у поклонников серии.

Konami также обещает представить новый сегмент, что может означать анонс новых проектов или важные новости о будущем серии. С учетом этого события фанаты Suikoden могут ожидать важные анонсы и сюрпризы от компании.