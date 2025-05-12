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Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars 06.03.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая
6.6 17 оценок

Компания Konami проведет специальную трансляцию, посвященную серии Suikoden, 15 мая

butcher69 butcher69

Компания Konami анонсировала проведение мероприятия Suikoden Live, которое состоится 15 мая в 17:00 по московскому времени. Трансляция пройдет на официальном YouTube-канале Konami и будет посвящена знаменитой серии ролевых игр Suikoden. Во время мероприятия ожидаются новости о ремастерах Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars, которые уже доступны на платформах PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Кроме того, на мероприятии будет представлена информация о новом мобильном спин-оффе Suikoden STAR LEAP, который разрабатывается для iOS и Android. Хотя подробности о проекте пока не раскрыты, его анонс вызывает интерес у поклонников серии.

Konami также обещает представить новый сегмент, что может означать анонс новых проектов или важные новости о будущем серии. С учетом этого события фанаты Suikoden могут ожидать важные анонсы и сюрпризы от компании.

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