Konami на следующей неделе проведет специальную трансляцию посвященную серии Suikoden

Konami готовит грандиозное возвращение любимой JRPG-франшизы Suikoden, а 3 марта состоится «Специальная программа», которая, вероятно, откроет новые подробности о ремастере классики. В ночь с 3 на 4 марта компания проведет прямую трансляцию, в которой поделится последними новостями о Suikoden.

Событие приурочено к релизу Suikoden 1 и 2 HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars, который запланирован на 6 марта. Фанаты серии надеются не только на подробности о ремастере, но и на более значительные анонсы, возможно, связанные с будущим франшизы.

Новая версия игр будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, и поклонники уже в предвкушении возвращения к классической сюжетной линии и улучшенной графике. Что именно подготовит Konami, станет известно в ходе трансляции.