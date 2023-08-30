Konami отложила выпуск сборника ремастеров Suikoden на неопределенный срок ©

Компания Konami объявила о задержке выхода ремастеров Suikoden I и II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars. Однако Konami не уточнила новую дату выхода.

В заявлении на своем сайте компания Konami сообщила:

Что касается запланированного выпуска Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars, мы пришли к выводу, что, несмотря на все усилия наших преданных разработчиков выпустить ремастеры в 2023 году, необходимо дополнительное время для обеспечения качественного исполнения и игрового процесса, которого заслуживают наши пользователи.

Компания Konami не назвала новую дату выхода игры, сообщив лишь, что команде разработчиков требуется дополнительное время для работы над игрой. Konami также не указала, что ремастер отложен до 2024 года, но ее формулировка сильно намекает на то, что, скорее всего, в этом году он уже не выйдет.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars впервые был анонсирован в 2022 году, а его выход был запланирован на 2023 год. В прошлом году на выставке Tokyo Game Show компания Konami подтвердила, что в игре будут исправлены недостатки локализации оригинала, а также добавлены современные возможности, такие как улучшенная графика и опции качества жизни, например, возможность ускорения сражений.

Игра выйдет для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.

Духовный наследник серии Suikoden, Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, разрабатывается бывшими сотрудниками Konami в студии Rabbit & Bear Studios. Недавно стало известно, что выход игры откладывается до II квартала 2024 года.