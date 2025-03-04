Konami представила релизный трейлер Suikoden 1 & 2 HD Remaster

Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars уже совсем скоро выйдет на современных платформах. В честь этого Konami представила стартовый трейлер, подтверждая скорый релиз.

Ремастер предлагает обновленную графику, улучшенные освещение и отражения, а также ряд функций для удобства игроков: перемотку сражений, автосохранение и переработанный интерфейс.

Фанаты классических JRPG могут вновь погрузиться в культовые истории Suikoden на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК уже 6 марта.