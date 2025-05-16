По словам Konami, Suikoden I&II HD Remaster демонстрирует отличные продажи

Konami поделилась обнадёживающими новостями: ремастеры классических JRPG Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars продаются «действительно хорошо». Хотя точные цифры издатель не назвал, продюсер Руи Наито отметил, что игра показывает высокие результаты как в Японии, так и за её пределами. Ремастеры вышли в марте 2025 года на всех актуальных платформах, включая Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Этот успех стал ещё одним примером того, как переиздания классических игр могут быть востребованы современной аудиторией. Даже на фоне скепсиса в адрес ремастеров, Suikoden I&II HD Remaster находит отклик у игроков, напоминая о величии оригиналов.

Особенно стоит выделить Suikoden II, который заслуженно считается одним из лучших представителей жанра JRPG. Его насыщенный сюжет, проработанные персонажи и эмоциональные повороты до сих пор превосходят многие современные проекты.

Konami надеется поделиться ещё более позитивными новостями в будущем, и если продажи продолжат расти, это может вдохновить студию на новые переиздания или даже продолжение серии.