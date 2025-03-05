По словам продюсера, сборник Suikoden 1 & 2 HD Remaster это начало возрождения легендарной серии

Фанаты классических ролевых игр с нетерпением ждали Suikoden 1 & 2 HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars — ремастера двух культовых частей серии от Konami. Эти игры по праву считаются одними из лучших RPG в истории, и теперь они возвращаются 6 марта с обновленной графикой и улучшенной механикой.

Процесс разработки оказался непростым. Хотя проект анонсировали в 2022 году, релиз неоднократно откладывался. Как рассказал продюсер Руи Наито, команда стремилась сделать ремастер максимально качественным, ведь он станет «отправной точкой для возрождения IP». Разработка велась с учетом старого кода, что создавало дополнительные сложности.

На вопрос, почему Konami выбрала ремастер, а не полноценный ремейк, Наито ответил, что оригинальная команда закладывала в игры глубокий смысл, даже в такие детали, как количество восклицательных знаков в диалогах. Из-за этого было важно сохранить оригинальный дух Suikoden.

Тем не менее, проделана огромная работа: дизайнер Дзюнко Кавано полностью перерисовала портреты 108 Звезд Судьбы, а все фоны адаптировали под современные экраны. По словам Ёситаки Сакиямы, это, возможно, был последний шанс ремастера с участием оригинальных разработчиков.

Suikoden 1 + 2 HD Remaster выйдет 6 марта на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Этот релиз — не просто возвращение легендарных игр, но и надежда на возрождение всей франшизы.