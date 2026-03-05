"Suikoden: The Anime" выйдет в октябре - показан первый трейлер экранизации культовой RPG

Компания Konami раскрыла новые подробности о предстоящем аниме-сериале Suikoden: The Anime. Проект, основанный на событиях культовой игры Suikoden II, начнет выходить в эфир уже в октябре. Вместе с анонсом был представлен и первый трейлер будущей экранизации.

История сосредоточится на двух друзьях — Рилиу и Джоуи. Юноши служат в молодежной бригаде Королевства Хайленд — мощной военной державы на северо-востоке региона Дунан. Они делят одну палатку, смотрят на одно и то же звездное небо и мечтают о будущем, в котором война однажды закончится и жизнь вернется в мирное русло.

Однако их надежды рушатся, когда конфликт разгорается с новой силой. Друзья оказываются втянуты в жестокий водоворот войны, который меняет их судьбы. Со временем юные герои получают огромную силу, но вместе с ней приходит и тяжелый выбор.

По мере развития событий на мрачном горизонте начинают сиять легендарные 108 звезд — символы судьбы и надежды. Каждый из героев идет вперед своим путем, пытаясь найти ответ на вопросы, у которых может не быть правильного решения.