Великолепные ролевые игры эпохи PS1 вернулись и уже покоряют сердца игроков

Сегодня, спустя более двух лет после анонса, дебютировали ремастеры первых двух частей полюбившейся серии японских ролевых игр. Речь идет о паке Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune и Dunan Unification Wars, выхода которого могли ждать не только поклонники оригиналов, но и любители жанра, включающего, например, серию Final Fantasy. Ремастер вышел на ПК и на консолях PS4, PS5, XOne, XSX/S и Nintendo Switch.

Хотя официальный релиз Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune и Dunan Unification Wars состоялся сегодня, первые игроки уже успели оставить отзывы об игре. Фанаты довольны возвращением классики в обновленном издании, ведь рейтинги очень хорошие. В Steam на данный момент оставлено более 100 отзывов, и только 8% из них - отрицательные. В PS Store отзывов чуть больше, более 300 - их средний балл составляет 4,92/5. Добавим, что комплект весьма популярен (для ремастера jRPG эпохи PS1), так как в Steam рекорд одновременной игры составляет 3,4 тысячи человек.

Отраслевые критики также положительно отзываются о ремастерах. На Metacritic средний рейтинг версии для PS5 составляет 79/100 (на основе 19 рецензий), для Nintendo Switch - 81/100 (на основе 7 рецензий), а для ПК - 81/100 (на основе 14 рецензий).

Игроки и критики одинаково высоко оценивают улучшенную анимацию персонажей и визуальное оформление игр, которые переносят нас в фантастический мир, полный опасностей. Также к плюсам можно отнести незначительные нововведения, которые Konami добавила в ремастеры: опцию автосохранения, функцию перемотки боя и лог чата.

Однако больше всего похвал заслужили те аспекты, которые невозможно изменить, а именно: сюжетная линия об освобождении земли от власти жестокого тирана и предотвращении дальнейшего развития войны между Королевством Хайленд и Вольными городами Джоустона, а также харизматичные персонажи. Пошаговый бой также был высоко оценен рецензентами, но некоторые утверждают, что некоторые элементы геймплея приелись и поэтому раздражают (например, управление командой и "гринд").