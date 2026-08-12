"Простите, что сомневался": японские фанаты Suikoden неожиданно высоко оценили мобильную Star Leap после релиза

Первая за 14 лет новая игра серии вызвала споры из-за гача-системы, но впечатления от сюжета и объёма контента оказались заметно лучше ожиданий.

Konami на прошлой неделе выпустила в Японии Suikoden STAR LEAP — первую за 14 лет новую игру знаменитой серии. Несмотря на мобильный формат, условно-бесплатную модель и систему гача, проект получил неожиданно тёплый приём у японских поклонников Suikoden. Многие признаются, что перед релизом относились к игре скептически, но после нескольких часов прохождения изменили своё мнение.

Основные опасения были связаны именно с форматом. Suikoden STAR LEAP позиционируется как полноценная часть серии, однако вместо традиционной одиночной RPG игроки получили постоянно развивающийся проект с микротранзакциями и случайным получением персонажей. Особенно настораживала вероятность выпадения героев — сейчас она составляет 0,5%.

При этом японские игроки отмечают, что гача не слишком сильно мешает прохождению основной истории. По их словам, для победы недостаточно просто собрать персонажей высокой редкости: приходится учитывать стихийные взаимодействия, способности и совместимость героев. При грамотном использовании механик даже персонажи низкой редкости способны справляться с серьёзными противниками.

Гораздо больше похвалы досталось сюжету. Некоторые пользователи признаются, что провели в игре по 15–17 часов и всё ещё не добрались до конца основной истории. Отдельно игроки отмечают неожиданные сюжетные арки, которые появляются уже после того, как кажется, будто первоначальная история подошла к завершению.

«По сути, это как Suikoden 0», — написал один из японских игроков, отдельно похвалив объём контента и отсутствие постоянного давления, вынуждающего тратить деньги.

Положительные отзывы получила и визуальная часть. Игроки высоко оценивают пиксельную графику и атмосферу, а главное — считают, что разработчики не ограничились эксплуатацией ностальгии по классическим играм серии. В отзывах часто подчёркивается, что Star Leap действительно пытается продолжать знакомые поклонникам традиции Suikoden, включая масштабное повествование и построение мира.

«Я ожидал игру, которая просто позволила бы мне погрузиться в ностальгию, но она значительно превзошла эти ожидания», — говорится в одном из отзывов в App Store.

Впрочем, без критики не обошлось. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами оптимизации даже на производительных смартфонах, а система гача остаётся одним из главных поводов для недовольства. Кроме того, часть поклонников после знакомства с игрой пришла к неожиданному выводу: при таком качестве они предпочли бы обычную платную RPG без мобильной модели монетизации.

Тем не менее старт Suikoden STAR LEAP оказался достаточно уверенным и с коммерческой точки зрения: игра вошла в десятку самых прибыльных проектов японских магазинов приложений Google и Apple.

Пока Suikoden STAR LEAP доступна только в Японии на iOS и Android. Konami намерена выпустить игру на Западе, а версия для ПК также находится в планах, однако точные даты глобального релиза и выхода в Steam пока не объявлены.