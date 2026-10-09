SULFUR покинет ранний доступ 28 октября - шутер получит полноценную сюжетную кампанию и десятки зачарований

Студия Perfect Random объявила дату полноценного релиза SULFUR — необычного roguelike-шутера от первого лица, сочетающего динамичные перестрелки с ролевыми механиками и экспериментами над экипировкой. Версия 1.0 выйдет 28 октября на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series, а также Nintendo Switch и Switch 2. В раннем доступе Steam игра находилась ровно два года: её запуск состоялся 28 октября 2024-го.

Главным дополнением станет завершённая сюжетная линия, которая позволит пройти историю от начала до конца. Разработчики также подготовили более 60 видов огнестрельного оружия и полноценную систему зачарований из 54 эффектов, включая 45 комбинированных. Игроки смогут экспериментировать с модификациями, снаряжением, инструментами и другими предметами, создавая собственные комбинации для борьбы с чудовищами.

SULFUR делает ставку не только на стрельбу, но и на рискованные решения. Исследование тёмных лесов, туманных долин и заброшенных поселений приносит добычу, однако потерять её можно так же легко, как и найти. Подготовка к вылазкам и выбор экипировки поэтому становятся важной частью игрового процесса.

К выходу версии 1.0 Perfect Random обещает дополнительно отполировать баланс, повысить производительность и улучшить удобство игры. Полноценный релиз должен завершить двухлетний период раннего доступа и представить SULFUR в задуманном разработчиками виде.