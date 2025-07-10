Карточная Sultan's Game покорила Steam: продано более миллиона копий и готовятся масштабные обновления

Карточная игра Sultan's Game от Double Cross Studio и 2P Games преодолела важный рубеж — продажи на Steam превысили 1 миллион копий! В официальном обновлении разработчики поблагодарили игроков за поддержку и сообщили, что до 24 июля действует скидка 15% на игру.

Но на этом новости не заканчиваются. В ближайшие полгода команда обещает регулярные патчи, исправления и несколько крупных обновлений. Среди главных анонсов — появление нового персонажа, выбранного голосованием сообщества во время краудфандинга. Его диалоги сейчас дописывают и переводят на несколько языков, а увидеть героя можно будет уже в августе.

Еще одно масштабное изменение — расширение Исторической галереи. Теперь это не просто сборник финалов, а полноценная коллекция: карты, финальные сцены и другие материалы. Для моддеров тоже хорошие новости — разработчики откроют доступ к ранее закрытым частям игры и улучшат совместимость, чтобы сделать создание и установку модификаций удобнее.

Особое внимание уделяется сюжетам персонажей. Многие герои, включая придворного врача, вождя бродяг Раеда и обитателей Магазина судьбы, получат полноценные личные истории. Также будут добавлены недостающие концовки и расширены эпилоги — чтобы показать, как выборы игрока влияют на судьбы героев и завершение сюжета.

Напоминаем, что Sultan's Game доступна исключительно на ПК через Steam, а новые обновления обещают сделать игру еще глубже и интереснее. Игрокам остается лишь ждать и наслаждаться праздником — миллион проданных копий стал ярким подтверждением успеха проекта!