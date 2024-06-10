Необычная команда борется с нацистами в трейлере стелс-стратегии Sumerians Six

На выставке PC Gaming Show издатель Devolver Digital анонсировал Sumerians Six - стелс-стратегию, в которой, похоже, смешались история и фэнтези, с врагами-нацистами (действие происходит в альтернативной версии Второй мировой войны) и медведями-оборотнями в качестве союзников.

Ролик показал множество игровых моментов этой стелс-стратегии с выдающимся составом участников. Сама игра по стилю очень напоминает Commandos. Однако в данном случае мы командуем отрядом «Энигма» - группой очень особенных исследователей, которые хотят использовать свои таланты для победы над Третьим рейхом.

Это означает, что в игре появится множество персонажей с различными навыками, которые нужно научиться использовать: жуткий менталист, химик и милый медведь.