Градостроительная стратегия про шумеров Sumerians выйдет из раннего доступа 17 октября после 3-х лет разработки ©

Decumanus Games объявила о полном выпуске Sumerians после 3 лет в раннем доступе. Sumerians позволяют игрокам воссоздать города древней Месопотамии, колыбели цивилизации и происхождения многих изобретений, таких как ранние формы письменности, своды законов и многие достижения в области математики и техники.

В игре основное внимание уделяется городскому планированию, экономике и управлению ресурсами. На этапе раннего доступа шумерам были представлены некоторые функции, такие как дворцы, животноводство, рыбная ловля, система здравоохранения, дерево технологий, несколько новых зданий и вся кампания.