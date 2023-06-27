Полная версия roguelite-метроидвании Summum Aeterna выйдет на ПК и консолях 14 сентября ©

Инди-разработчик Aeternum Game Studios из Талавера-де-ла-Рейна (Испания) сегодня объявил о том, что полная версия безумной roguelite-метроидвании Summum Aeterna выходит на ПК в Steam и консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах 14 сентября 2023 года.

Summum Aeterna находится в раннем доступе с прошлого лета в Steam, с тех пор постоянно получая обновления контента и улучшения производительности. Одной из сильных сторон игры, которая отличает ее от остальных игр этого жанра, является так называемая «механика семян». Миры создаются из семян с помощью системы, которая позволяет игроку создавать приключения по своему желанию, добавляя, удаляя и изменяя различные элементы, определяющие мир.

Вот почему каждое новое приключение отличается от предыдущего, что приводит к тому, что поведение врагов, размер карты, обстановка и многие другие факторы меняются с каждым новым прохождением. Название расширяет эту настройку за счет включения влияний, еще более радикальной механики, которая делает каждый новый заезд еще более хаотичным и уникальным, чем предыдущий.

Summum Aeterna имеет безумную боевую систему, как указывали разработчики в своей предыдущей презентации. Разнообразие оружия и вариантов настройки позволяют каждому игроку адаптироваться к своему боевому стилю, имея возможность выбирать между мечами, косами, пистолетами, а также многочисленными драгоценными камнями, которые повышают боеспособность каждого оружия. Это очень поможет победить могущественных боссов и врагов, которые ждут нас в каждом проросшем мире.

Стартовая версия обещает улучшения по сравнению с доступным в настоящее время ранним доступом, включая новый мир и финального босса игры, самого сложного из всех, существующих во вселенной Aeterna, по словам ее создателей. Кроме того, игрок сможет наслаждаться своими одиночными играми или получить доступ к соревнованию со своими друзьями онлайн через кросс-платформенную таблицу лидеров.