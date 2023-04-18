Summum Aeterna 16.06.2022
6.3 6 оценок

Summum Aeterna выйдет из раннего доступа в сентябре

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ltdx
Новости

Summum Aeterna выйдет из раннего доступа и устремится навстречу полноценному релизу на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam и Epic Games Store) в сентябре этого года, сообщил разработчик Aeternum Game Studios.

Неистовый roguelike ускоряет формулу, представленную в Aeterna Noctis, сосредоточив все внимание на быстром действии и исследовании случайных миров. В игре есть гениальная и уникальная система генератора приключений, невиданная ранее в этом жанре, благодаря механике семян. Прорастив семена, игроки получат доступ к новой игре, в которой дизайн уровней, поведение врагов, награды и специальные комнаты будут отличаться в зависимости от генов, содержащихся в семени.

Следующее крупное обновление игра получит уже 19 апреля.

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Summum Aeterna "Трейнер +4" [0.1.003] {Abolfazl.k}
Summum Aeterna "Таблица для Cheat Engine" [0.1.003] {ndck76}
Summum Aeterna "Таблица для Cheat Engine" [0.1.003] {ndck76}
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mimpro

Хоть бы видео приложили. Знали бы с чем имеем дело

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