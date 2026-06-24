Комфорт в пикселях: для симулятора фермы Sun Haven вышло обновление 3.1 с упором на удобство игроков

Разработчики из студии Pixel Sprout Studios официально объявили о выпуске крупного патча под названием Patch 3.1: Quality of Life для своей популярной ролевой игры Sun Haven. Свежее контентное обновление полностью сфокусировано на исправлении давних программных ошибок, оптимизации производительности на различных устройствах и добавлении удобных механик. Все эти проблемы существенно мешали сообществу комфортно играть. В честь релиза авторы запустили временную праздничную распродажу, предлагая базовую версию проекта в цифровом магазине Steam с рекордной скидкой в 60 процентов.

Главным нововведением патча стало добавление 8 совершенно новых разрушенных построек, разбросанных по разным уголкам игрового мира. Игроки могут восстановить эти объекты, выполнив специальные задания, что откроет уникальные сюжетные кат-сцены, а для классической будки питомца была добавлена целая дополнительная квестовая цепочка.

Интерфейс проекта пополнился удобными всплывающими окнами, которые мгновенно оповещают пользователя об открытии новых ремесленных рецептов при прокачке навыков или завершении миссий.

Техническая команда проделала огромную работу по оптимизации сложных графических локаций, существенно повысив частоту кадров в эльфийской деревне Нел’Вари и на ферме Витергайт. Разработчики исправили вылеты при загрузке файлов из-за конфликтов профессий, устранили баг с зависанием времени после сна и добавили защиту от случайных срабатываний кнопок на контроллерах.

Так же в игровой магазин добавили 3 отдельных платных косметических набора с уникальными питомцами: Сакура, Сладости и Вкусности.

Официальный релиз патча 3.1 состоялся 24 июня 2026 года для персональных компьютеров в цифровом магазине Steam, а на консолях Nintendo Switch данное исправление появится немного позже. Автоматическое скачивание файлов уже доступно всем владельцам оригинальной игры, а встроенная система безопасности локальных сохранений была переведена на обновлённую версию движка Unity. Изучить полный список из сотен мелких исправлений интерфейса и почитать отзывы игроков можно в новости на странице в Steam.