Sunless Skies: Sovereign Edition можно забрать бесплатно в магазине Epic Games Store на этой неделе

Магазин Epic Games возвращается с новой бесплатной игрой. На этот раз геймеры на ПК могут получить копию Sunless Skies: Sovereign Edition, чтобы сохранить ее бесплатно навсегда, акция продлится следующие семь дней.
Эта лавкрафтовская RPG с упором на исследования предлагает игрокам взять под контроль космический паровоз, чтобы путешествовать по вселенной в составе Викторианской империи. На протяжении всей кампании игроки будут расширять предысторию своего персонажа и улучшать корабль, который они используют, чтобы подготовиться к любым приближающимся ужасам.
Следующая раздача в магазине, экземпляра The Falconeer, начнется в тот же день, когда закончится эта: 4 августа.
О, для россиян доступно. Это мы берем.